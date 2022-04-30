В ХМАО затопило стадион

Жители региона предлагают играть на нем в водное полоФото: личная страница Антона Пантина
Стадион в поселке городского типа Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа затопило стадион. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказывает депутат думы Югорска Антон Пантин.
«Стадион-трансформер, видимо проектом предусмотрено, что он периодически становится бассейном для проведения соревнований на открытой воде. Объект стоимостью порядка 2,5 миллиона рублей был реализован за счет средств жителей городского поселения, бюджета Советского района, местного бюджета и региональной субсидии», — прокомментировал Антон Пантин.
Жители региона активно комментировали запись югорского депутата. Предлагали устроить там соревнования по водному поло или футболу на байдарках.
Стадион в поселке городского типа Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа затопило стадион. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказывает депутат думы Югорска Антон Пантин. «Стадион-трансформер, видимо проектом предусмотрено, что он периодически становится бассейном для проведения соревнований на открытой воде. Объект стоимостью порядка 2,5 миллиона рублей был реализован за счет средств жителей городского поселения, бюджета Советского района, местного бюджета и региональной субсидии», — прокомментировал Антон Пантин. Жители региона активно комментировали запись югорского депутата. Предлагали устроить там соревнования по водному поло или футболу на байдарках. Ранее жители Зеленоборска просили перевести детей на дистант. Причина в том, что родители боятся отпускать школьников на улицу из-за разгуливающих по поселку волков.