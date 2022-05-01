01 мая 2022
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Только 11 процентов пермяков считают 1 мая праздником трудящихся

© Служба новостей «URA.RU»
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Опрос жителей Пермского края проводился службой исследования HH Фото:

Только 11 процентов респондентов в Пермском крае считают 1 мая праздником всех трудящихся, данные предоставлены российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter. Опрос проводился службой исследования накануне Дня весны и труда.

«45 процентов [опрошенных] жителей Пермского края относятся к дате просто, как к дополнительному выходному — это самая высокая доля подобных ответов в стране. И только 11 процентов считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители, производственные кадры и рабочий персонал», — поясняют специалисты компании.

5 процентов жителей региона затруднились ответить на вопрос, чем для них является праздник Первое мая. Среди соискателей в возрасте до 34 лет — 42 процента относятся к 1 мая как к Дню весны и труда, такой же позиции придерживаются 49 процентов респондентов — от 35 до 54 лет. Праздником трудящихся эту дату чаще других называют люди старше 55 лет — 34 процента из них дали такой ответ.

Ранее URA.RU сообщало об исследованиях аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob. Которые выяснили, кому пермяки чаще всего оставляют чаевые, кому редко, и какие это обычно суммы.

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Только 11 процентов респондентов в Пермском крае считают 1 мая праздником всех трудящихся, данные предоставлены российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter. Опрос проводился службой исследования накануне Дня весны и труда. «45 процентов [опрошенных] жителей Пермского края относятся к дате просто, как к дополнительному выходному — это самая высокая доля подобных ответов в стране. И только 11 процентов считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители, производственные кадры и рабочий персонал», — поясняют специалисты компании. 5 процентов жителей региона затруднились ответить на вопрос, чем для них является праздник Первое мая. Среди соискателей в возрасте до 34 лет — 42 процента относятся к 1 мая как к Дню весны и труда, такой же позиции придерживаются 49 процентов респондентов — от 35 до 54 лет. Праздником трудящихся эту дату чаще других называют люди старше 55 лет — 34 процента из них дали такой ответ. Ранее URA.RU сообщало об исследованиях аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob. Которые выяснили, кому пермяки чаще всего оставляют чаевые, кому редко, и какие это обычно суммы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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