Суд отказался освобождать челябинского депутата, задержанного ФСБ

Депутат останется в СИЗО до 18 июня 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 6 мая оставил без изменения решение о продлении срока заключения под стражей для депутата из Трехгорного Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении государственных контрактов госкорпорации «Росатом». Он пробудет в СИЗО до 18 июня, рассказал источник URA.RU в суде.

«Адвокаты просили об изменении меры пресечения на домашний арест или иную, не связанную с изоляцией от общества, мотивировав тем, что закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Суд оснований менять меру не нашел, так как на свободе Айткалиев может скрыться, вину в мошенничестве он не признает», — рассказал источник.

Сейчас материалы дела должны поступить прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем уголовное дело будет направлено в суд. Айткалиев обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) с хищением через его ЗАО «Уралспецмонтаж» в общей сложности более 56 млн рублей. Он вину признал частично: не отрицает причинение ущерба заказчику, считая, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения»).

С момента задержания в октябре 2021 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области и до сегодняшнего дня Айткалиев содержится под стражей. Контракты, в махинациях при исполнении которых обвиняют депутата, заключались с производственным объединением «Маяк». Деньги на них выделялись из федерального бюджета. Адвокат обвиняемого Александр Каменев комментарий обещал предоставить позднее.

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