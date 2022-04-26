СК окончил работу по делу челябинского депутата, задержанного ФСБ

Срок заключения Айткалиеву продлили до 18 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершены следственные действия по уголовному делу в отношении депутата из Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении государственных контрактов госкорпорации «Росатом». В настоящее время обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами дела, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Айткалиеву предъявлено окончательное обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) с хищением через его ЗАО „Уралспецмонтаж“ в общей сложности более 56 млн рублей. Он вину признал частично, заявив, что не согласен с тем, что похитил деньги. Но признал причинение ущерба заказчику, считая, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 165 УК РФ („Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения“)», — рассказал источник.

С момента задержания в октябре 2021 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области и до сегодняшнего дня Айткалиев содержится под стражей. В середине апреля Центральный районный суд Челябинска продлил ему срок заключения до 18 июня 2022 года. После окончания ознакомления с материалами уголовного дела, если не поступит ходатайств со стороны защиты, оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. Адвокат обвиняемого Александр Каменев комментарий обещал предоставить позднее.

Депутат известен как один из самых состоятельных людей Трехгорного, он является учредителем нескольких фирм. Самая крупная из них, ЗАО «Уралспецмонтаж», сейчас находится в стадии ликвидации. Контракты, в махинациях при исполнении которых обвиняют депутата, заключались с производственным объединением «Маяк». Деньги на них выделялись из федерального бюджета.

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