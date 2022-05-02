02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В ХМАО произошло смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы говорят о двух погибших Фото:

На объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом в редакцию URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Две машины столкнулись лоб в лоб. За рулем Тойота Камри находилась женщина, за рулем Mersedes а- мужчина. Я ехал на такси, увидел аварию и начал снимать. После увидел мертвого человека», — рассказал очевидец корреспонденту URA.RU.

Точное количество жертв аварии не раскрывается. Очевидцы заявляют в социальных сетях, что погибло от 2х до 6ти человек. На месте замечены сотрудники полиции и скорой помощи. Дорога перекрыта в одну сторону. Комментарий от ГИБДД по ХМАО оперативно получить не удалось.

Ранее в регионе произошла авария, где пьяный водитель въехал в патрульную машину. Автомобиль откинуло на госавтоинспектора, и тот получил травмы.

На объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом в редакцию URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Две машины столкнулись лоб в лоб. За рулем Тойота Камри находилась женщина, за рулем Mersedes а- мужчина. Я ехал на такси, увидел аварию и начал снимать. После увидел мертвого человека», — рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. Точное количество жертв аварии не раскрывается. Очевидцы заявляют в социальных сетях, что погибло от 2х до 6ти человек. На месте замечены сотрудники полиции и скорой помощи. Дорога перекрыта в одну сторону. Комментарий от ГИБДД по ХМАО оперативно получить не удалось. Ранее в регионе произошла авария, где пьяный водитель въехал в патрульную машину. Автомобиль откинуло на госавтоинспектора, и тот получил травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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