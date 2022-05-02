В ХМАО произошло смертельное ДТП

03 мая 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Очевидцы говорят о двух погибших Фото: Telegram На объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом в редакцию URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Две машины столкнулись лоб в лоб. За рулем Тойота Камри находилась женщина, за рулем Mersedes а- мужчина. Я ехал на такси, увидел аварию и начал снимать. После увидел мертвого человека», — рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. Точное количество жертв аварии не раскрывается. Очевидцы заявляют в социальных сетях, что погибло от 2х до 6ти человек. На месте замечены сотрудники полиции и скорой помощи. Дорога перекрыта в одну сторону. Комментарий от ГИБДД по ХМАО оперативно получить не удалось. Ранее в регионе произошла авария, где пьяный водитель въехал в патрульную машину. Автомобиль откинуло на госавтоинспектора, и тот получил травмы.

На объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом в редакцию URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Две машины столкнулись лоб в лоб. За рулем Тойота Камри находилась женщина, за рулем Mersedes а- мужчина. Я ехал на такси, увидел аварию и начал снимать. После увидел мертвого человека», — рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. Точное количество жертв аварии не раскрывается. Очевидцы заявляют в социальных сетях, что погибло от 2х до 6ти человек. На месте замечены сотрудники полиции и скорой помощи. Дорога перекрыта в одну сторону. Комментарий от ГИБДД по ХМАО оперативно получить не удалось. Ранее в регионе произошла авария, где пьяный водитель въехал в патрульную машину. Автомобиль откинуло на госавтоинспектора, и тот получил травмы.