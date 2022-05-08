На машинах ехали даже с ближайших микрорайонов
В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на пробки из-за праздничного салюта. Фото и сообщение опубликованы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Вартовчане устроили транспортный коллапс ради 15 минутного салюта. Многие ехали на машинах даже из ближайших микрорайонов», — отмечается в сообщении.
Пробки в Нижневартовске
Пробки в Нижневартовске
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО в соцсетях делятся фотографиями и видео салюта. За салютом наблюдали сотни человек с разных площадок.
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