08 мая 2022
07 мая 2022

Нижневартовск встал в пробках из-за салюта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, пробка, ночь, дорога, автотранспорт
На машинах ехали даже с ближайших микрорайонов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на пробки из-за праздничного салюта. Фото и сообщение опубликованы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Вартовчане устроили транспортный коллапс ради 15 минутного салюта. Многие ехали на машинах даже из ближайших микрорайонов», — отмечается в сообщении.

Пробки в Нижневартовске
Пробки в Нижневартовске

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО в соцсетях делятся фотографиями и видео салюта. За салютом наблюдали сотни человек с разных площадок.

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В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на пробки из-за праздничного салюта. Фото и сообщение опубликованы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Вартовчане устроили транспортный коллапс ради 15 минутного салюта. Многие ехали на машинах даже из ближайших микрорайонов», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО в соцсетях делятся фотографиями и видео салюта. За салютом наблюдали сотни человек с разных площадок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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