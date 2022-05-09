У пермячки отобрали чай и печенье из Евросоюза

У жительницы Перми изъяли товары, которые ей прислала в посылке дочь, проживающая в Германии. Продукты и другие вещи были не задекларированы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.
«Таможенники в посылке обнаружили незадекларированные товары, предназначенные для личного использования. Это были орехи, чай, овсяное печенье, одежда», — уточнили в суде.
Суд признал получившую посылку пермячку виновной в совершении административного правонарушения. Все найденное в посылке у женщины изъяли.
Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы отобрали у предпринимательницы нитки и вышивку. У нее был долг за аренду торговой точки.
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