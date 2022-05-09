09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

У пермячки отобрали чай и печенье из Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Курганский сувенир. Курган, печенье, выпечка, сладости, еда
Печенье и другие продукты из посылки изъяли Фото:

У жительницы Перми изъяли товары, которые ей прислала в посылке дочь, проживающая в Германии. Продукты и другие вещи были не задекларированы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

«Таможенники в посылке обнаружили незадекларированные товары, предназначенные для личного использования. Это были орехи, чай, овсяное печенье, одежда», — уточнили в суде.

Суд признал получившую посылку пермячку виновной в совершении административного правонарушения. Все найденное в посылке у женщины изъяли.

Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы отобрали у предпринимательницы нитки и вышивку. У нее был долг за аренду торговой точки.

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У жительницы Перми изъяли товары, которые ей прислала в посылке дочь, проживающая в Германии. Продукты и другие вещи были не задекларированы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми. «Таможенники в посылке обнаружили незадекларированные товары, предназначенные для личного использования. Это были орехи, чай, овсяное печенье, одежда», — уточнили в суде. Суд признал получившую посылку пермячку виновной в совершении административного правонарушения. Все найденное в посылке у женщины изъяли. Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы отобрали у предпринимательницы нитки и вышивку. У нее был долг за аренду торговой точки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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