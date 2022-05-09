У пермячки отобрали чай и печенье из Евросоюза

Печенье и другие продукты из посылки изъяли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У жительницы Перми изъяли товары, которые ей прислала в посылке дочь, проживающая в Германии. Продукты и другие вещи были не задекларированы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

«Таможенники в посылке обнаружили незадекларированные товары, предназначенные для личного использования. Это были орехи, чай, овсяное печенье, одежда», — уточнили в суде.

Суд признал получившую посылку пермячку виновной в совершении административного правонарушения. Все найденное в посылке у женщины изъяли.

Ранее URA.RU рассказывало, как судебные приставы отобрали у предпринимательницы нитки и вышивку. У нее был долг за аренду торговой точки.