Челябинский губернатор предложил новую схему льготных кредитов

Алексей Текслер уверен, что доступный кредит поможет экономике почувствовать себя уверенно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский губернатор Алексей Текслер на заседании федерального штаба по антикризисным мерам предложил предоставить компаниям кредиты на льготных условиях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, речь идет о том, чтобы сделать доступными кредитные средства для предприятий, работающих с властью на условиях государственно-частного партнерства.

«Ключевое сейчас — запустить инвестиционный цикл, для этого экономике нужен доступный кредит. В первую очередь это важно для расширения внутреннего производства», — отметил в своем выступлении губернатор.

Текслер обратил внимание на транспортные концессии, дополнительная поддержка которых в правительстве пока не обсуждается, в отличие от строительного сектора. По словам главы региона, там российские власти готовы на изменение условий соглашений, учитывая рост стоимости стройматериалов. Подобные подходы к изменению условий работающих контрактов властями уже используются. Но на сегодня они затрагивают лишь государственные и муниципальные договоры.

Губернатор предложил запустить программы льготного инвестиционного кредитования в промышленности, секторе малого и среднего бизнеса. Для этого он считает возможным привлекать ресурсы поддержки коммерческих банков со стороны Банка России и предоставлять гарантии по кредитам от ВЭБ-РФ новым проектам.

Проблемы у отечественного бизнеса начались после того, как Россия в феврале объявила о проведении спецоперации на Украине. Сразу после этого США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других стран ввели жесткие санкции. Чтобы минимизировать их влияние, российское правительство предприняло ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Особый акцент был сделан на развитие малого и среднего предпринимательства. Также заработала программа импортозамещения.

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