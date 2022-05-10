Челябинский губернатор предложил новую схему льготных кредитов

Челябинский губернатор Алексей Текслер на заседании федерального штаба по антикризисным мерам предложил предоставить компаниям кредиты на льготных условиях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, речь идет о том, чтобы сделать доступными кредитные средства для предприятий, работающих с властью на условиях государственно-частного партнерства.
«Ключевое сейчас — запустить инвестиционный цикл, для этого экономике нужен доступный кредит. В первую очередь это важно для расширения внутреннего производства», — отметил в своем выступлении губернатор.
Текслер обратил внимание на транспортные концессии, дополнительная поддержка которых в правительстве пока не обсуждается, в отличие от строительного сектора. По словам главы региона, там российские власти готовы на изменение условий соглашений, учитывая рост стоимости стройматериалов. Подобные подходы к изменению условий работающих контрактов властями уже используются. Но на сегодня они затрагивают лишь государственные и муниципальные договоры.
Губернатор предложил запустить программы льготного инвестиционного кредитования в промышленности, секторе малого и среднего бизнеса. Для этого он считает возможным привлекать ресурсы поддержки коммерческих банков со стороны Банка России и предоставлять гарантии по кредитам от ВЭБ-РФ новым проектам.
Проблемы у отечественного бизнеса начались после того, как Россия в феврале объявила о проведении спецоперации на Украине. Сразу после этого США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других стран ввели жесткие санкции. Чтобы минимизировать их влияние, российское правительство предприняло ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Особый акцент был сделан на развитие малого и среднего предпринимательства. Также заработала программа импортозамещения.
Челябинский губернатор Алексей Текслер на заседании федерального штаба по антикризисным мерам предложил предоставить компаниям кредиты на льготных условиях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, речь идет о том, чтобы сделать доступными кредитные средства для предприятий, работающих с властью на условиях государственно-частного партнерства. «Ключевое сейчас — запустить инвестиционный цикл, для этого экономике нужен доступный кредит. В первую очередь это важно для расширения внутреннего производства», — отметил в своем выступлении губернатор. Текслер обратил внимание на транспортные концессии, дополнительная поддержка которых в правительстве пока не обсуждается, в отличие от строительного сектора. По словам главы региона, там российские власти готовы на изменение условий соглашений, учитывая рост стоимости стройматериалов. Подобные подходы к изменению условий работающих контрактов властями уже используются. Но на сегодня они затрагивают лишь государственные и муниципальные договоры. Губернатор предложил запустить программы льготного инвестиционного кредитования в промышленности, секторе малого и среднего бизнеса. Для этого он считает возможным привлекать ресурсы поддержки коммерческих банков со стороны Банка России и предоставлять гарантии по кредитам от ВЭБ-РФ новым проектам. Проблемы у отечественного бизнеса начались после того, как Россия в феврале объявила о проведении спецоперации на Украине. Сразу после этого США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других стран ввели жесткие санкции. Чтобы минимизировать их влияние, российское правительство предприняло ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Особый акцент был сделан на развитие малого и среднего предпринимательства. Также заработала программа импортозамещения.