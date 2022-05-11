Вице-премьер Хуснуллин одобрил ХМАО многомиллиардный кредит

Правительственная комиссия выдала ХМАО кредит в 3 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила кредит в размере 2,91 млрд рублей для ХМАО. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства РФ.

«Для Ханты-Мансийского автономного округа одобрено финансирование в размере 2,91 млрд рублей на проекты по сооружению очистных сооружений, создание промышленной площадки в городе Нягани, а также для строительства инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте», — сказано в сообщении.

В сообщении также сказано, что завершение строительства объектов обеспечит больше 2 тысяч рабочих мест. А также обеспечит ввод 326 тысяч кв. м жилья.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте будет построен центр высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра в городе. Соглашение о строительстве подписала компания «Швабе». Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.