Жены пермских депутатов указали доходы в сотни миллионов рублей

Жены депутатов зарабатывают больше народных избранников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Супруги многих депутатов Пермской городской думы показали доходы куда большие, чем у мужей. Как следует из опубликованных декларационных отчетов, две из них за 2021 год заработали более 100 млн.

Так, жена Эдуарда Гараева сообщила о доходе в 319 млн 786 тысяч рублей. Она владеет пятью земельными участками общей площадью почти восемь тысяч кв. м. и зданием в 796 кв. м. Сам депутат, предприниматель, директор ООО «ЭРА» задекларировал 4 млн 294 тысячи рублей дохода.

Второй в рейтинге самых богатых жен депутатов стала супруга Романа Пономарева, которая заработала 132 млн 410 тысяч. Сам он указал годовой доход в 38 млн 734 тысячи. Оба они владеют множеством земельных участков и зданий. Пономарев является директором ООО «Производственно-строительная компания «Кармента».

Третью строку с доходом в 75 млн 749 тысяч рублей занимает жена депутата, руководителя строительной группы «Развитие» Алексея Раева, который сам отчитался о заработке в 1 млн 115 тысяч. Практический вся недвижимость семьи записана на супругу народного избранника — это три квартиры, два земельных участка, множество машиномест, нежилых зданий и долей в них.