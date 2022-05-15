В Перми за 39 950 000 рублей выставлено на продажу элитное жилье общей площадью 315 квадратных метров. Квартира 5-комнатная, двухуровневая, расположена на 6 и 7-м этажах. Дом находится в центре города.
«Великолепный ремонт: актуальные дизайнерские решения, выполнены с использованием только дорогостоящих, качественных материалов. Петропавловская, 41 — это элитный кирпичный дом клубного типа. Он малоквартирный, что делает квартиру здесь еще более эксклюзивной. Респектабельные соседи. Огороженная территория, круглосуточная охрана и консьерж обеспечивают максимальную безопасность» — сообщает продавец жилья на сайте «Авито».
Мебель и технику покупателям обещают передать в подарок. Среди плюсов также названы — исторический центр города, развитая инфраструктура, открытая эксплуатируемая кровля с видом на город. Не исключены ипотека, рассрочка и торг.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на продажу выставлен дачный комплекс с лесной территорией и озером за 135 миллионов рублей. За шестикомнатную двухуровневую квартира с прозрачным куполом в центре краевой столицы придется заплатить 78 600 000 рублей.
Адрес дома: г. Пермь, улица Петропавловская, 41
Фото: сайт Avito
Элитная квартира имеет два уровня
Фото: сайт Avito
Технику и мебель продавец обещает подарить новым жильцам квартиры
Фото: сайт Avito
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В Перми за 39 950 000 рублей выставлено на продажу элитное жилье общей площадью 315 квадратных метров. Квартира 5-комнатная, двухуровневая, расположена на 6 и 7-м этажах. Дом находится в центре города. «Великолепный ремонт: актуальные дизайнерские решения, выполнены с использованием только дорогостоящих, качественных материалов. Петропавловская, 41 — это элитный кирпичный дом клубного типа. Он малоквартирный, что делает квартиру здесь еще более эксклюзивной. Респектабельные соседи. Огороженная территория, круглосуточная охрана и консьерж обеспечивают максимальную безопасность» — сообщает продавец жилья на сайте «Авито». Мебель и технику покупателям обещают передать в подарок. Среди плюсов также названы — исторический центр города, развитая инфраструктура, открытая эксплуатируемая кровля с видом на город. Не исключены ипотека, рассрочка и торг. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на продажу выставлен дачный комплекс с лесной территорией и озером за 135 миллионов рублей. За шестикомнатную двухуровневую квартира с прозрачным куполом в центре краевой столицы придется заплатить 78 600 000 рублей.