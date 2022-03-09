Челябинский губернатор определил пункты распределения беженцев

Беженцев ДНР и ЛНР будут размещать за счет областного бюджета (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил 23 пункта временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на территории региона. Соответствующее постановление 10 марта размещено на официальном портале правовой информации.

«Обеспечить временное социально-бытовое размещение граждан за счет средств областного бюджета. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов обеспечить организацию по развертыванию и функционированию пунктов временного размещения граждан в соответствии с законодательством РФ в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в постановлении за подписью Текслера.

Согласно документу, в регионе планируется разместить 23 пункта для беженцев. Эти пункты разместятся в таких городах как Челябинск, Бакал, Верхний Уфалей, Миасс, Чебаркуль, Пласт, Копейск, Аша, Кыштым, Магнитогорск и Златоуст. В сельских территориях беженцев будут ждать в Сосновском, Красноармейском, Увельском и Варненском районах.

Ранее Текслер возглавил региональный штаб по приему беженцев из Донбасса. Местным властям и минсоцу области поручено обеспечить прием и размещение беженцев, включая медосмотр и тестирование на COVID-19.