09 марта 2022

Челябинский губернатор определил пункты распределения беженцев

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Работа волонтеров с беженцами из Украины в Новоазовске и селах ДНР. Новоазовск , гуманитарная помощь, беженцы, помощь, добровольцы
Беженцев ДНР и ЛНР будут размещать за счет областного бюджета (фото из архива) Фото:
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Беженцы с Украины

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил 23 пункта временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на территории региона. Соответствующее постановление 10 марта размещено на официальном портале правовой информации.

«Обеспечить временное социально-бытовое размещение граждан за счет средств областного бюджета. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов обеспечить организацию по развертыванию и функционированию пунктов временного размещения граждан в соответствии с законодательством РФ в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в постановлении за подписью Текслера.

Согласно документу, в регионе планируется разместить 23 пункта для беженцев. Эти пункты разместятся в таких городах как Челябинск, Бакал, Верхний Уфалей, Миасс, Чебаркуль, Пласт, Копейск, Аша, Кыштым, Магнитогорск и Златоуст. В сельских территориях беженцев будут ждать в Сосновском, Красноармейском, Увельском и Варненском районах.

Ранее Текслер возглавил региональный штаб по приему беженцев из Донбасса. Местным властям и минсоцу области поручено обеспечить прием и размещение беженцев, включая медосмотр и тестирование на COVID-19.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил 23 пункта временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР на территории региона. Соответствующее постановление 10 марта размещено на официальном портале правовой информации. «Обеспечить временное социально-бытовое размещение граждан за счет средств областного бюджета. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов обеспечить организацию по развертыванию и функционированию пунктов временного размещения граждан в соответствии с законодательством РФ в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в постановлении за подписью Текслера. Согласно документу, в регионе планируется разместить 23 пункта для беженцев. Эти пункты разместятся в таких городах как Челябинск, Бакал, Верхний Уфалей, Миасс, Чебаркуль, Пласт, Копейск, Аша, Кыштым, Магнитогорск и Златоуст. В сельских территориях беженцев будут ждать в Сосновском, Красноармейском, Увельском и Варненском районах. Ранее Текслер возглавил региональный штаб по приему беженцев из Донбасса. Местным властям и минсоцу области поручено обеспечить прием и размещение беженцев, включая медосмотр и тестирование на COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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