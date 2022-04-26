Челябинские власти назвали число беженцев, прибывших из Донбасса

По последним данным, в Челябинскую область прибыл 431 человек из Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Челябинскую область из Донбасса после начала спецоперации на Украине приехал 431 человек. Такие цифры 27 апреля озвучила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

«По последним данным, в область прибыл 431 беженец из Донбасса. Они самостоятельно приезжают в Челябинск. Здесь у них либо родственники, либо друзья, либо знакомые», — сообщила Гехт журналистам.

Вице-губернатор добавила, что из 431 одного человека 65 находится в пункте временного размещения, из них 22 ребенка. Сейчас задействовано два пункта временного размещения — гостиница Виктория и один объект в Магнитогорске. Всем беженцам, по словам Гехт, оказывается вся необходимая помощь.

Ранее полицейские Челябинской области стали выдавать миграционные документы всем приехавшим из Донбасса. Они позволяют беженцам находиться на территории России на законных основаниях, а в последствии получить российское гражданство. Служба занятости населения прорабатывает вопросы трудоустройства беженцев на территории региона.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации началась 24 февраля. Как сообщил президент Владимир Путин, операция является единственным способом прекратить геноцид населения в Донбассе. Операция носит исключительно освободительный характер.