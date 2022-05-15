15 мая 2022
14 мая 2022

В Челябинске растет спрос на малые офисы премиум-сегмента

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Открытие многофункционального центра
Повышенный спрос на офисы связали с малым бизнесом Фото:
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В Челябинске отмечается повышение спроса на офисы площадью до 60-100 кв. м. В бизнес-центре «Челябинск-Сити» это связали с попыткой малого и среднего бизнеса улучшить местоположение в условиях введенных экономических санкций, сообщает URA.RU.

«Учитывая повышенный интерес потенциальных арендаторов к офисам небольшой квадратуры, а также готовых офисных пространств, мы подготовили, оборудовали и уже открываем пространство формата „коворкинг“, предоставляя партнерам возможность работать в комфортных условиях», — рассказала URA.RU заместитель гендиректора по развитию «Челябинск-Сити» Татьяна Солдатенко.

Компания зафиксировала рост заполняемости офисных пространств в первом квартале на уровне 11%. Это связали с окончанием ограничительных мер по COVID-19. Аналогичный спрос на офисы меньшей площади заметили в центре «БОВИД». Руководитель департамента коммерческой недвижимости группы Ольга Ступак пояснила, что обычно к началу лета поступают запросы на крупные объекты, но сейчас этого нет. Участники рынка не исключают падения спроса на офисы к 3-4 кварталу этого года.

«Мы не исключаем возможности увидеть сокращение спроса на офисные помещения, запросы на пересогласование договоров аренды и оптимизацию офисных пространств. Допускаем некоторый рост объема вакантных площадей», — отметили в «Челябинск-Сити».

Еще один тренд — появился запрос на площади свыше 300 кв. м. Его появление связывают с желанием ряда крупных компаний сконцентрировать свои филиалы в одном офисе, отказавшись от аренды отдельных помещений.

В условиях действующих санкций возможна смена пула арендаторов: на смену уходящих западным компаниям приходят отечественные. Рост их производства напрямую связан с программой импортозамещения, объявленной российскими властями. Уже реализованные меры дополняются новыми. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал добиться снижения ставок по кредитам для бизнеса.

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В Челябинске отмечается повышение спроса на офисы площадью до 60-100 кв. м. В бизнес-центре «Челябинск-Сити» это связали с попыткой малого и среднего бизнеса улучшить местоположение в условиях введенных экономических санкций, сообщает URA.RU. «Учитывая повышенный интерес потенциальных арендаторов к офисам небольшой квадратуры, а также готовых офисных пространств, мы подготовили, оборудовали и уже открываем пространство формата „коворкинг“, предоставляя партнерам возможность работать в комфортных условиях», — рассказала URA.RU заместитель гендиректора по развитию «Челябинск-Сити» Татьяна Солдатенко. Компания зафиксировала рост заполняемости офисных пространств в первом квартале на уровне 11%. Это связали с окончанием ограничительных мер по COVID-19. Аналогичный спрос на офисы меньшей площади заметили в центре «БОВИД». Руководитель департамента коммерческой недвижимости группы Ольга Ступак пояснила, что обычно к началу лета поступают запросы на крупные объекты, но сейчас этого нет. Участники рынка не исключают падения спроса на офисы к 3-4 кварталу этого года. «Мы не исключаем возможности увидеть сокращение спроса на офисные помещения, запросы на пересогласование договоров аренды и оптимизацию офисных пространств. Допускаем некоторый рост объема вакантных площадей», — отметили в «Челябинск-Сити». Еще один тренд — появился запрос на площади свыше 300 кв. м. Его появление связывают с желанием ряда крупных компаний сконцентрировать свои филиалы в одном офисе, отказавшись от аренды отдельных помещений. В условиях действующих санкций возможна смена пула арендаторов: на смену уходящих западным компаниям приходят отечественные. Рост их производства напрямую связан с программой импортозамещения, объявленной российскими властями. Уже реализованные меры дополняются новыми. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал добиться снижения ставок по кредитам для бизнеса.
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