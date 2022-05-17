В центре Екатеринбурга вооруженные силовики установили оцепление

Силовиков заметили на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция оцепила центральный офис компании «Екатеринбургэнергосбыт» на улице Луначарского, 210. Об этом сообщили читатели URA.RU. По словам источника агентства, происшествие связано с сообщением о минировании
«Около здания компании „Екатеринбург Энергосбыт“ стоит вооруженная спецохрана, полиция оцепила два здания. Никого не пускают, стоит только охрана. Ждут группу разминирования. Сделать фото не дали», — рассказал собеседник агентства.
Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что оцепление связано с поступлением сообщения о минировании. На место выехали оперативная группа.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.
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