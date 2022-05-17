В центре Екатеринбурга вооруженные силовики установили оцепление

18 мая 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Силовиков заметили на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского в Екатеринбурге Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге полиция оцепила центральный офис компании «Екатеринбургэнергосбыт» на улице Луначарского, 210. Об этом сообщили читатели URA.RU. По словам источника агентства, происшествие связано с сообщением о минировании «Около здания компании „Екатеринбург Энергосбыт“ стоит вооруженная спецохрана, полиция оцепила два здания. Никого не пускают, стоит только охрана. Ждут группу разминирования. Сделать фото не дали», — рассказал собеседник агентства. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что оцепление связано с поступлением сообщения о минировании. На место выехали оперативная группа. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

В Екатеринбурге полиция оцепила центральный офис компании «Екатеринбургэнергосбыт» на улице Луначарского, 210. Об этом сообщили читатели URA.RU. По словам источника агентства, происшествие связано с сообщением о минировании «Около здания компании „Екатеринбург Энергосбыт“ стоит вооруженная спецохрана, полиция оцепила два здания. Никого не пускают, стоит только охрана. Ждут группу разминирования. Сделать фото не дали», — рассказал собеседник агентства. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что оцепление связано с поступлением сообщения о минировании. На место выехали оперативная группа. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.