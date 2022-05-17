17 мая 2022

В центре Екатеринбурга вооруженные силовики установили оцепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, омон
Силовиков заметили на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге полиция оцепила центральный офис компании «Екатеринбургэнергосбыт» на улице Луначарского, 210. Об этом сообщили читатели URA.RU. По словам источника агентства, происшествие связано с сообщением о минировании

«Около здания компании „Екатеринбург Энергосбыт“ стоит вооруженная спецохрана, полиция оцепила два здания. Никого не пускают, стоит только охрана. Ждут группу разминирования. Сделать фото не дали», — рассказал собеседник агентства.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что оцепление связано с поступлением сообщения о минировании. На место выехали оперативная группа.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В Екатеринбурге полиция оцепила центральный офис компании «Екатеринбургэнергосбыт» на улице Луначарского, 210. Об этом сообщили читатели URA.RU. По словам источника агентства, происшествие связано с сообщением о минировании «Около здания компании „Екатеринбург Энергосбыт“ стоит вооруженная спецохрана, полиция оцепила два здания. Никого не пускают, стоит только охрана. Ждут группу разминирования. Сделать фото не дали», — рассказал собеседник агентства. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что оцепление связано с поступлением сообщения о минировании. На место выехали оперативная группа. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...