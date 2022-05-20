Губернатор ХМАО раскритиковала западный бизнес. «Ведут себя не по-человечески»

21 мая 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение подчиненным решить вопрос с оптовыми поставками товаров Фото: Центр социальных медиа Югры новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что западный бизнес ведет себя не по-человечески в отношении российских предпринимателей в условиях внешних санкций. Такую оценку глава региона дала в рамках онлайн-эфира «Сделано в Югре», который был посвящен теме поддержки местных товаропроизводителей, передает корреспондент URA.RU. Поводом для разговора на эту тему стала жалоба предпринимательницы из Нижневартовска Натальи Максимовой. Она пожаловалась, что из-за западных санкций сократились оптовые поставки товаров, которые необходимы для ее производства. «Можете ли вы повлиять на ситуацию, чтобы производители отгружали товары в прежних объемах?» — такой вопрос от лица предпринимательницы адресовал губернатору один из модераторов онлайн-эфира. Глава региона согласилась с утверждением, что ситуация с поставками товаров ухудшилась. «Так называемые рыночники, имею в виду западные страны, сейчас ведут себя не то что нерыночно, а не по-человечески. Полагаю, что к этой теме есть смысл обратиться и попробовать найти решение. Давайте договоримся и как поручение зафиксируем, чтобы более благоприятные возможности создать между потребителями и поставщиками», — обратилась Комарова к своим подчиненным. Замгубернатора Югры Роман Генкель отметил, что у окружных властей уже есть опыт разрешения подобных проблем в ручном режиме. «У нас есть опыт в период повышенного спроса на ряд товаров, например, на сахар или муку, мы отдельно проговаривали возможность поставки оптовых партий и соответственно помогали пекарням. Поэтому возможно здесь тоже эту систему протестируем», — заявил Генкель. Губернатор Югры дала поручение представить план действий к следующему заседанию оперштаба, которое должно состояться 24 мая. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что западный бизнес ведет себя не по-человечески в отношении российских предпринимателей в условиях внешних санкций. Такую оценку глава региона дала в рамках онлайн-эфира «Сделано в Югре», который был посвящен теме поддержки местных товаропроизводителей, передает корреспондент URA.RU. Поводом для разговора на эту тему стала жалоба предпринимательницы из Нижневартовска Натальи Максимовой. Она пожаловалась, что из-за западных санкций сократились оптовые поставки товаров, которые необходимы для ее производства. «Можете ли вы повлиять на ситуацию, чтобы производители отгружали товары в прежних объемах?» — такой вопрос от лица предпринимательницы адресовал губернатору один из модераторов онлайн-эфира. Глава региона согласилась с утверждением, что ситуация с поставками товаров ухудшилась. «Так называемые рыночники, имею в виду западные страны, сейчас ведут себя не то что нерыночно, а не по-человечески. Полагаю, что к этой теме есть смысл обратиться и попробовать найти решение. Давайте договоримся и как поручение зафиксируем, чтобы более благоприятные возможности создать между потребителями и поставщиками», — обратилась Комарова к своим подчиненным. Замгубернатора Югры Роман Генкель отметил, что у окружных властей уже есть опыт разрешения подобных проблем в ручном режиме. «У нас есть опыт в период повышенного спроса на ряд товаров, например, на сахар или муку, мы отдельно проговаривали возможность поставки оптовых партий и соответственно помогали пекарням. Поэтому возможно здесь тоже эту систему протестируем», — заявил Генкель. Губернатор Югры дала поручение представить план действий к следующему заседанию оперштаба, которое должно состояться 24 мая. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России.