22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Курганский прокурор выехал в пострадавшие от пожаров поселки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное
В Курганской области жители поселков, которые пострадали от пожаров, встретились с прокурором (архивное фото) Фото:
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Лесные пожары в России

Прокурор Курганской области Андрей Назаров вместе со своим первым заместителем Андреем Иньшаковым выехал в поселки, которые пострадали от пожаров. Информация об этом размещена на сайте региональной прокуратуры.

«Встречи прошли в п.Чистопрудном, СНТ „Разлив“, СНТ „Икчанка“ Кетовского района и п. Шадринский Каргапольского района. Основная тема разговора — порядок получения выплат в условиях ЧС, уборка сгоревших территорий, подключение к электроснабжению», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Жители поселков рассказали, что нужна помощь в восстановлении заборов, документов и установке счетчиков. Все вопросы и обращения прокурор взял на контроль.

Ранее URA.RU писало, что лесные пожары в регионе были самыми крупными в России. Наиболее сложная обстановка была в Кетовском, Каргапольском, Юргамышском и Белозерском округах. Из-за пожаров в конце апреля объявили режим ЧС в некоторых муниципалитетах. Позже его объявили по всему региону. 20 мая власти области сняли режим ЧС.

Прокурор Курганской области Андрей Назаров (в центре) встретился с жителями, которые пострадали от пожаров
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Прокурор Курганской области Андрей Назаров вместе со своим первым заместителем Андреем Иньшаковым выехал в поселки, которые пострадали от пожаров. Информация об этом размещена на сайте региональной прокуратуры. «Встречи прошли в п.Чистопрудном, СНТ „Разлив“, СНТ „Икчанка“ Кетовского района и п. Шадринский Каргапольского района. Основная тема разговора — порядок получения выплат в условиях ЧС, уборка сгоревших территорий, подключение к электроснабжению», — указано в сообщении надзорного ведомства. Жители поселков рассказали, что нужна помощь в восстановлении заборов, документов и установке счетчиков. Все вопросы и обращения прокурор взял на контроль. Ранее URA.RU писало, что лесные пожары в регионе были самыми крупными в России. Наиболее сложная обстановка была в Кетовском, Каргапольском, Юргамышском и Белозерском округах. Из-за пожаров в конце апреля объявили режим ЧС в некоторых муниципалитетах. Позже его объявили по всему региону. 20 мая власти области сняли режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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