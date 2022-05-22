В Курганской области жители поселков, которые пострадали от пожаров, встретились с прокурором (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России

Прокурор Курганской области Андрей Назаров вместе со своим первым заместителем Андреем Иньшаковым выехал в поселки, которые пострадали от пожаров. Информация об этом размещена на сайте региональной прокуратуры.

«Встречи прошли в п.Чистопрудном, СНТ „Разлив“, СНТ „Икчанка“ Кетовского района и п. Шадринский Каргапольского района. Основная тема разговора — порядок получения выплат в условиях ЧС, уборка сгоревших территорий, подключение к электроснабжению», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Жители поселков рассказали, что нужна помощь в восстановлении заборов, документов и установке счетчиков. Все вопросы и обращения прокурор взял на контроль.

Ранее URA.RU писало, что лесные пожары в регионе были самыми крупными в России. Наиболее сложная обстановка была в Кетовском, Каргапольском, Юргамышском и Белозерском округах. Из-за пожаров в конце апреля объявили режим ЧС в некоторых муниципалитетах. Позже его объявили по всему региону. 20 мая власти области сняли режим ЧС.