Челябинский военный погиб в ходе спецоперации на Украине

Дата похорон Егора Рябова пока неизвестна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Аши Челябинской области Егор Рябов погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Ашинского городского поселения, сейчас идет подготовка к похоронам.

«Сейчас готовимся к церемонии прощания. Глава города Илья Лутков будет присутствовать на похоронах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Аши.

В социальных сетях сообщили, что военнослужащий погиб 19 мая. Дата похорон солдата пока неизвестна.

Спецоперация на Украине продолжается третий месяц. Как заявили в Кремле, действия российской армии носят освободительный характер, и призваны прекратить войну в Донбассе. В Минобороны РФ сообщали, что ежедневно солдаты РФ организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей, тем самым выводя их из опасных зон.