22 мая 2022
21 мая 2022

Челябинский военный погиб в ходе спецоперации на Украине

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Дата похорон Егора Рябова пока неизвестна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Аши Челябинской области Егор Рябов погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Ашинского городского поселения, сейчас идет подготовка к похоронам.

«Сейчас готовимся к церемонии прощания. Глава города Илья Лутков будет присутствовать на похоронах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Аши.

В социальных сетях сообщили, что военнослужащий погиб 19 мая. Дата похорон солдата пока неизвестна.

Спецоперация на Украине продолжается третий месяц. Как заявили в Кремле, действия российской армии носят освободительный характер, и призваны прекратить войну в Донбассе. В Минобороны РФ сообщали, что ежедневно солдаты РФ организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей, тем самым выводя их из опасных зон.

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Военнослужащий из Аши Челябинской области Егор Рябов погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Ашинского городского поселения, сейчас идет подготовка к похоронам. «Сейчас готовимся к церемонии прощания. Глава города Илья Лутков будет присутствовать на похоронах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Аши. В социальных сетях сообщили, что военнослужащий погиб 19 мая. Дата похорон солдата пока неизвестна. Спецоперация на Украине продолжается третий месяц. Как заявили в Кремле, действия российской армии носят освободительный характер, и призваны прекратить войну в Донбассе. В Минобороны РФ сообщали, что ежедневно солдаты РФ организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей, тем самым выводя их из опасных зон.
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