В ХМАО жители обнаружили замену Pepsi в KFC

25 мая 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

В меню появились «Напитки из Черноголовки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ресторане KFC в Нижневартовске в меню появились «Напитки из Черноголовки». Изменения в список внесли после ухода Pepsi из России, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «Меню обновилось после ухода Pepsi c российского рынка, теперь ее место заняли газировки „Кола“, „Дюшес“, „Байкал“ и оригинальный лимонад со вкусом апельсина. Так обстоят дела с напитками в Нижневартовском KFC», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля. Западные компании угрожали уходом с российского рынка, позднее начали покидать страну. Меню KFC telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В ресторане KFC в Нижневартовске в меню появились «Напитки из Черноголовки». Изменения в список внесли после ухода Pepsi из России, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «Меню обновилось после ухода Pepsi c российского рынка, теперь ее место заняли газировки „Кола“, „Дюшес“, „Байкал“ и оригинальный лимонад со вкусом апельсина. Так обстоят дела с напитками в Нижневартовском KFC», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля. Западные компании угрожали уходом с российского рынка, позднее начали покидать страну.