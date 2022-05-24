24 мая 2022
23 мая 2022

В ХМАО жители обнаружили замену Pepsi в KFC

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Магазины, клипарт. Екатеринбург, пепси, pepsi
В меню появились «Напитки из Черноголовки» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В ресторане KFC в Нижневартовске в меню появились «Напитки из Черноголовки». Изменения в список внесли после ухода Pepsi из России, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«Меню обновилось после ухода Pepsi c российского рынка, теперь ее место заняли газировки „Кола“, „Дюшес“, „Байкал“ и оригинальный лимонад со вкусом апельсина. Так обстоят дела с напитками в Нижневартовском KFC», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России.

Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля. Западные компании угрожали уходом с российского рынка, позднее начали покидать страну.

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В ресторане KFC в Нижневартовске в меню появились «Напитки из Черноголовки». Изменения в список внесли после ухода Pepsi из России, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «Меню обновилось после ухода Pepsi c российского рынка, теперь ее место заняли газировки „Кола“, „Дюшес“, „Байкал“ и оригинальный лимонад со вкусом апельсина. Так обстоят дела с напитками в Нижневартовском KFC», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля. Западные компании угрожали уходом с российского рынка, позднее начали покидать страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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