В ХМАО жители обнаружили замену Pepsi в KFC

В ресторане KFC в Нижневартовске в меню появились «Напитки из Черноголовки». Изменения в список внесли после ухода Pepsi из России, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
«Меню обновилось после ухода Pepsi c российского рынка, теперь ее место заняли газировки „Кола“, „Дюшес“, „Байкал“ и оригинальный лимонад со вкусом апельсина. Так обстоят дела с напитками в Нижневартовском KFC», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России.
Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля. Западные компании угрожали уходом с российского рынка, позднее начали покидать страну.
Меню KFC
telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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В ресторане KFC в Нижневартовске в меню появились «Напитки из Черноголовки». Изменения в список внесли после ухода Pepsi из России, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «Меню обновилось после ухода Pepsi c российского рынка, теперь ее место заняли газировки „Кола“, „Дюшес“, „Байкал“ и оригинальный лимонад со вкусом апельсина. Так обстоят дела с напитками в Нижневартовском KFC», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на полках супермаркетов жители нашли первые партии напитков Fanсy и CoolCola — аналоги западных брендов Coca-Cola и Fanta. Компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил об ее начале 24 февраля. Западные компании угрожали уходом с российского рынка, позднее начали покидать страну.