31 мая 2025
30 мая 2025

Спортсменка из Сургута стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В финале югорчанка победила соперницу из Турции
В финале югорчанка победила соперницу из Турции Фото:

Спортсменка из Сургута (ХМАО) Екатерина Бежан во второй раз завоевала титул чемпионки мира по муайтай. О победе югорчанки сообщили власти города в соцсети.

«Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай», — сообщается в telegram-канале мэрии. Спортсменка превзошла соперниц из Бразилии, Канады и Турции. Финальный бой прошел 31 мая. Власти города от имени всех горожан поздравили Екатерину с победой.

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Спортсменка из Сургута (ХМАО) Екатерина Бежан во второй раз завоевала титул чемпионки мира по муайтай. О победе югорчанки сообщили власти города в соцсети. «Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай», — сообщается в telegram-канале мэрии. Спортсменка превзошла соперниц из Бразилии, Канады и Турции. Финальный бой прошел 31 мая. Власти города от имени всех горожан поздравили Екатерину с победой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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