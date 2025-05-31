В финале югорчанка победила соперницу из Турции
Спортсменка из Сургута (ХМАО) Екатерина Бежан во второй раз завоевала титул чемпионки мира по муайтай. О победе югорчанки сообщили власти города в соцсети.
«Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай», — сообщается в telegram-канале мэрии. Спортсменка превзошла соперниц из Бразилии, Канады и Турции. Финальный бой прошел 31 мая. Власти города от имени всех горожан поздравили Екатерину с победой.
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