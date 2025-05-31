В Сургуте введут дополнительные запреты на остановку транспорта

В Сургуте ввели новые ограничения на остановку автомобилей на нескольких участках дорог города. Решения принято для безопасности дорожного движения, сообщили в администрации муниципалитета.
«До 30 июня установят дорожные знаки „Остановка запрещена“ с табличкой „Работает эвакуатор“ возле здания № 8 улицы Семена Билецкого и по Югорскому тракту на участке от улицы Никольская до заезда на территорию логистического центра „X5 Group“», — сообщили в telegram-канале мэрии. До 1 ноября аналогичные знаки установят на внутриквартальном проезде от улицы 30 лет Победы до дома № 10 по проезду Дружбы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 1 июня будет временно ограничено движение автотранспорта на участке дороги от пересечения улицы Университетской с проспектом Ленина до площади перед зданием СурГУ. Ограничения будут действовать до 16:00.
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