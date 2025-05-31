31 мая 2025
30 мая 2025

Кухарук посетил праздник в честь Дня защиты детей в Ханты-Мансийске. Фоторепортаж

В Ханты-Мансийске в парке имени Бориса Лосева отметили День защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руслан Кухарук пообщался с юными югорчанами в День защиты детей
Руслан Кухарук пообщался с юными югорчанами в День защиты детей Фото:

В Ханты-Мансийске 1 июня отметили Международный день защиты детей. В парке имени Бориса Лосева прошли праздничные мероприятия с участием юных жителей города и их родителей. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

По словам главы региона, вместе с ребятами из «Движения Первых», наставницей юнармейцев и другими участниками он осмотрел интерактивные площадки, организованные для детей. «Приятно было наблюдать вовлеченность и счастливые лица детей. Они создавали поделки своими руками на мастер-классах, участвовали в благотворительных акциях и писали письма нашим защитникам», — отметил Кухарук в своем telegram-канале.

В рамках праздника в округе стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году в летних лагерях ХМАО отдохнут более 115 тысяч детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске 1 июня отметили Международный день защиты детей. В парке имени Бориса Лосева прошли праздничные мероприятия с участием юных жителей города и их родителей. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. По словам главы региона, вместе с ребятами из «Движения Первых», наставницей юнармейцев и другими участниками он осмотрел интерактивные площадки, организованные для детей. «Приятно было наблюдать вовлеченность и счастливые лица детей. Они создавали поделки своими руками на мастер-классах, участвовали в благотворительных акциях и писали письма нашим защитникам», — отметил Кухарук в своем telegram-канале. В рамках праздника в округе стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году в летних лагерях ХМАО отдохнут более 115 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...