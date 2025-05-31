В Ханты-Мансийске 1 июня отметили Международный день защиты детей. В парке имени Бориса Лосева прошли праздничные мероприятия с участием юных жителей города и их родителей. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
По словам главы региона, вместе с ребятами из «Движения Первых», наставницей юнармейцев и другими участниками он осмотрел интерактивные площадки, организованные для детей. «Приятно было наблюдать вовлеченность и счастливые лица детей. Они создавали поделки своими руками на мастер-классах, участвовали в благотворительных акциях и писали письма нашим защитникам», — отметил Кухарук в своем telegram-канале.
В рамках праздника в округе стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году в летних лагерях ХМАО отдохнут более 115 тысяч детей.
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