31 мая 2025
30 мая 2025

В ХМАО водитель на авто сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшая велосипедистка ищет очевидцев ДТП
Пострадавшая велосипедистка ищет очевидцев ДТП Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 31 мая напротив кафе «Клеопатра» автомобиль сбил женщину на велосипеде, а затем скрылся с места ДТП. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«31.05 около 16:55 мужчина на синей машине сбил женщину на велосипеде напротив кафе „Клеопатра“ на комсомольском озере и скрылся. Ищем свидетелей происшествия», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Пострадавшая приложила выписку из больницы, где после получения травмы прошла осмотр. Судя по документу, ближайшее время она проведет в гипсе, так как сломала коленный сустав, а также получила ушибы кисти.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) 31 мая напротив кафе «Клеопатра» автомобиль сбил женщину на велосипеде, а затем скрылся с места ДТП. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «31.05 около 16:55 мужчина на синей машине сбил женщину на велосипеде напротив кафе „Клеопатра“ на комсомольском озере и скрылся. Ищем свидетелей происшествия», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Пострадавшая приложила выписку из больницы, где после получения травмы прошла осмотр. Судя по документу, ближайшее время она проведет в гипсе, так как сломала коленный сустав, а также получила ушибы кисти. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...