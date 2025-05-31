В Нижневартовске (ХМАО) 31 мая напротив кафе «Клеопатра» автомобиль сбил женщину на велосипеде, а затем скрылся с места ДТП. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«31.05 около 16:55 мужчина на синей машине сбил женщину на велосипеде напротив кафе „Клеопатра“ на комсомольском озере и скрылся. Ищем свидетелей происшествия», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Пострадавшая приложила выписку из больницы, где после получения травмы прошла осмотр. Судя по документу, ближайшее время она проведет в гипсе, так как сломала коленный сустав, а также получила ушибы кисти.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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