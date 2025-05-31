31 мая 2025
30 мая 2025

В Нягань съехались туристы со всего ХМАО на фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристический фестиваль в Нягани продлится два дня
Туристический фестиваль в Нягани продлится два дня Фото:
В Нягани проходит 25-ый Открытый Фестиваль туристов, посвященный памяти Андрея Терезова
В Нягани проходит 25-ый Открытый Фестиваль туристов, посвященный памяти Андрея Терезова
Фото:

В Нягани (ХМАО) на территории центра «Патриот» 1 июня стартовал 25-й Открытый фестиваль туристов памяти Андрея Терезова, он продлится два дня. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в своем официальном Telegram-канале. 

«В течение двух дней участники выступят в различных спортивных и творческих соревнованиях: спортивное ориентирование, водный слалом, полоса препятствий, конкурсы военной песни, вязания узлов, краеведения», — рассказал Ямашев. В юбилейном мероприятии принимают участие представители Нягани, Урая, Югорска, Ханты-Мансийска и Приобья, а также любители активного отдыха из других городов ХМАО.

В числе гостей и участников — трудовые коллективы, школьники с родителями, а также товарищеские команды. Для них организаторы подготовили насыщенную программу на свежем воздухе, где можно обменяться опытом, пообщаться и провести время с пользой. 

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В Нягани (ХМАО) на территории центра «Патриот» 1 июня стартовал 25-й Открытый фестиваль туристов памяти Андрея Терезова, он продлится два дня. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в своем официальном Telegram-канале.  «В течение двух дней участники выступят в различных спортивных и творческих соревнованиях: спортивное ориентирование, водный слалом, полоса препятствий, конкурсы военной песни, вязания узлов, краеведения», — рассказал Ямашев. В юбилейном мероприятии принимают участие представители Нягани, Урая, Югорска, Ханты-Мансийска и Приобья, а также любители активного отдыха из других городов ХМАО. В числе гостей и участников — трудовые коллективы, школьники с родителями, а также товарищеские команды. Для них организаторы подготовили насыщенную программу на свежем воздухе, где можно обменяться опытом, пообщаться и провести время с пользой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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