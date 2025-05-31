В Нягань съехались туристы со всего ХМАО на фестиваль

В Нягани (ХМАО) на территории центра «Патриот» 1 июня стартовал 25-й Открытый фестиваль туристов памяти Андрея Терезова, он продлится два дня. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в своем официальном Telegram-канале.
«В течение двух дней участники выступят в различных спортивных и творческих соревнованиях: спортивное ориентирование, водный слалом, полоса препятствий, конкурсы военной песни, вязания узлов, краеведения», — рассказал Ямашев. В юбилейном мероприятии принимают участие представители Нягани, Урая, Югорска, Ханты-Мансийска и Приобья, а также любители активного отдыха из других городов ХМАО.
В числе гостей и участников — трудовые коллективы, школьники с родителями, а также товарищеские команды. Для них организаторы подготовили насыщенную программу на свежем воздухе, где можно обменяться опытом, пообщаться и провести время с пользой.
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