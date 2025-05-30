В Нижневартовске (ХМАО) ночью 31 мая двое подростков на питбайках убегали от сотрудников Госавтоинспекции. По сообщению очевидцев, все произошло на набережной, нарушители удирали от правоохранителей прямо по пешеходной дорожке.
«Около трех часов утра на набережной была погоня ДПС за питбайкерами», — передает telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия». Подростки пытались оторваться и сьехали на пешеходную дорожку, а затем и вовсе спустились на нижний ярус набережной. В результате, пока юным нарушителям удалось скрыться.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!