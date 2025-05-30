30 мая 2025

В ХМАО питбайкеры устроили погоню по набережной от сотрудников ГИБДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Юным нарушителям удалось скрыться
Юным нарушителям удалось скрыться Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 31 мая двое подростков на питбайках убегали от сотрудников Госавтоинспекции. По сообщению очевидцев, все произошло на набережной, нарушители удирали от правоохранителей прямо по пешеходной дорожке.

«Около трех часов утра на набережной была погоня ДПС за питбайкерами», — передает telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия». Подростки пытались оторваться и сьехали на пешеходную дорожку, а затем и вовсе спустились на нижний ярус набережной. В результате, пока юным нарушителям удалось скрыться.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) ночью 31 мая двое подростков на питбайках убегали от сотрудников Госавтоинспекции. По сообщению очевидцев, все произошло на набережной, нарушители удирали от правоохранителей прямо по пешеходной дорожке. «Около трех часов утра на набережной была погоня ДПС за питбайкерами», — передает telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия». Подростки пытались оторваться и сьехали на пешеходную дорожку, а затем и вовсе спустились на нижний ярус набережной. В результате, пока юным нарушителям удалось скрыться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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