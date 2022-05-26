Губернатор ХМАО стала лауреатом всероссийской премии

27 мая 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова победила в номинации «Амбассадор социального предпринимательства» Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову отметили премией «Импульс добра» в номинации «Амбассадор социального предпринимательства». Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа. Глава ХМАО отметила, что социальный предприниматель — это инициативный человек, который хочет изменить мир вокруг себя, а приумножать прибыль для него — значит приумножать социальный эффект. «Общество и государство сплотились вокруг единого представления о цели и способах ее достижения», — подчеркнула Наталья Комарова. В этом году премии исполнилось десять лет. Главная миссия мероприятия — поддержка активных представителей сферы соцпредпринимательства в России. Организатор «Импульса добра» — фонд «Наше будущее». Награды получают социальные предприниматели, представители общественных организаций, руководители госструктур и профильных ведомств, журналисты, СМИ и учебные заведения. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вошла в топ-20 российских глав регионов по упоминаемости в социальных сетях по итогам апреля. Она оказалась единственной из глав регионов, входящих в состав тюменской «матрешки».

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову отметили премией «Импульс добра» в номинации «Амбассадор социального предпринимательства». Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа. Глава ХМАО отметила, что социальный предприниматель — это инициативный человек, который хочет изменить мир вокруг себя, а приумножать прибыль для него — значит приумножать социальный эффект. «Общество и государство сплотились вокруг единого представления о цели и способах ее достижения», — подчеркнула Наталья Комарова. В этом году премии исполнилось десять лет. Главная миссия мероприятия — поддержка активных представителей сферы соцпредпринимательства в России. Организатор «Импульса добра» — фонд «Наше будущее». Награды получают социальные предприниматели, представители общественных организаций, руководители госструктур и профильных ведомств, журналисты, СМИ и учебные заведения. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вошла в топ-20 российских глав регионов по упоминаемости в социальных сетях по итогам апреля. Она оказалась единственной из глав регионов, входящих в состав тюменской «матрешки».