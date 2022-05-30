В Сургуте из-за скачков цен срываются контракты дорожной кампании

В Сургуте не успели разыграть все контракты на ремонт дорог к началу лета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У администрации Сургута возникли сложности с заключением контрактов в рамках ремонтной дорожной компании из-за скачков цен на стройматериалы. Об этом депутатам на заседании городской думы рассказал мэр Андрей Филатов, передает корреспондент URA.RU.

«Не все конкурсы состоялись. Есть информация, что не состоялись торги по тротуару возле ТРЦ „Аура“. Причина — в волатильности цен. Мы будем сейчас анализировать ситуацию. Мы зашли на колоссальные объемы по ремонту и строительству дорог. Звучали вопросы, а где опережающие торги? Но такая практика хороша для стабильного времени. В нынешней ситуации торги надо проводить, когда есть заинтересованность подрядчика. Это к разговору из серии, а всегда ли надо спешить», — прокомментировал ситуацию Филатов.

Глава Сургута также уточнил, что 95% от всего объема контрактов по ремонту и строительству дорог заключить уже удалось. По планам мэрии, за лето нужно ликвидировать больше 60% от всей колейности на улицах города.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские чиновники получили упреки от депутатов из-за того, что администрации не удалось до конца мая заключить все контракты на ремонт дорог. Разбор ситуации происходил на заседании думского комитета по городскому хозяйству.