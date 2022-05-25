Депутат из Сургута обрушился с критикой на чиновников из-за дорог

Мэрия Сургута обещала найти всех подрядчиков в течение недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты думы Сургута раскритиковали чиновников за то, что те до сих пор не заключили все контракты на ремонты дорог. Критика прозвучала на заседании постоянного комитета думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию, сообщает корреспондент URA.RU

«Уточните, почему на конец года перечень объектов подлежащих ремонту в 2022 году до настоящего времени не определены подрядчики? Что помешало?», — задал вопрос чиновникам зампредседателя комитет по городскому хозяйству и перспективному развитию Богдан Гужва.

Депутата смутило, что в Сургуте до сих пор не найдены подрядчики для ремонта нескольких межквартальных проездов, и у него есть сомнения в том, успеют ли они закончить работы в срок. В мэрии задержку с оформлением объяснили необходимостью корректировки технической и сметной документации. Между тем, там пообещали, что срыва ремонтной кампании из-за этой задержки произойти не должно.

«Необходимость вызвана повторной геодезической съемкой, уточняли сметный расчет, уточняли объем работ в связи с этим и вышла задержка. Сейчас два объекта находятся на размещении. Я думаю в ближайшие пять — шесть дней мы все процедуры завершим», — ответил Гужве директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев

В этом году мэрия города, помимо ремонта на городских улиц, анонсировала обновление 11 межквартальных проездов. На их ремонт потребуется более ста миллионов рублей. За последние три года это рекордное количество проездов, которые отремонтируют в Сургуте.

Ранее URA.RU сообщало, о том что жителям Сургута грозят огромные пробки летом из-за планов мэрии. Автомобильные пробки грозят жителям в районе железнодорожного вокзала. Это связано с планами мэрии начать ремонт дороги на данном участке.