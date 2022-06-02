Ростех придумал, чем заменить SWIFT

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В России разработали систему международных платежей CELLS Фото:
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Новосибирский институт программных систем (НИПС) разработал программу CELLS, которая может стать полноценной заменой международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщается на официальном сайте Ростеха.

«Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT в международных расчетах», — говорится в заявлении Ростеха.

Евросоюз отключил крупнейшие российские банки от международной платежной системы SWIFT 2 марта в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая под эти меры также попал Сбербанк. В банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу, пишет RT.

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Новосибирский институт программных систем (НИПС) разработал программу CELLS, которая может стать полноценной заменой международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщается на официальном сайте Ростеха. «Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT в международных расчетах», — говорится в заявлении Ростеха. Евросоюз отключил крупнейшие российские банки от международной платежной системы SWIFT 2 марта в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая под эти меры также попал Сбербанк. В банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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