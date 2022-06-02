Ростех придумал, чем заменить SWIFT

02 июня 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

В России разработали систему международных платежей CELLS Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новосибирский институт программных систем (НИПС) разработал программу CELLS, которая может стать полноценной заменой международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщается на официальном сайте Ростеха. «Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT в международных расчетах», — говорится в заявлении Ростеха. Евросоюз отключил крупнейшие российские банки от международной платежной системы SWIFT 2 марта в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая под эти меры также попал Сбербанк. В банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Новосибирский институт программных систем (НИПС) разработал программу CELLS, которая может стать полноценной заменой международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщается на официальном сайте Ростеха. «Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT в международных расчетах», — говорится в заявлении Ростеха. Евросоюз отключил крупнейшие российские банки от международной платежной системы SWIFT 2 марта в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая под эти меры также попал Сбербанк. В банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу, пишет RT.