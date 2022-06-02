Челябинский военкомат объявил дополнительный набор в армию

Допнабор по контракту рассчитан на мужчин в возрасте до 50 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военный комиссариат Челябинской области объявил дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу по контракту. Подробности можно узнать в военкоматах по месту жительства, говорится в объявлении официальной газеты регионального правительства.

«Военный комиссариат Челябинской области проводит дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу по контракту. Контрактникам предоставляется достойное денежное содержание, пакет социальных льгот и гарантий, необходимое обмундирование и экипировка», — написано в газете «Южноуральская панорама».

Жители области, желающие поступить на службу по контракту, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление. Там же будут озвучены подробности.

Ранее на главной площади Челябинска появился баннер, транслирующий призыв жителям города служить по контракту в ВС РФ. На мультимедийном экране появляется надпись «Служба по контракту в Вооруженных силах — это дело».