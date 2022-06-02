02 июня 2022

Челябинский военкомат объявил дополнительный набор в армию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Служба по контракту, армия России. Челябинск , баннер, реклама, армия россии, вооруженные силы, служба по контракту, мультимедийный экран
Допнабор по контракту рассчитан на мужчин в возрасте до 50 лет Фото:

Военный комиссариат Челябинской области объявил дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу по контракту. Подробности можно узнать в военкоматах по месту жительства, говорится в объявлении официальной газеты регионального правительства.

«Военный комиссариат Челябинской области проводит дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу по контракту. Контрактникам предоставляется достойное денежное содержание, пакет социальных льгот и гарантий, необходимое обмундирование и экипировка», — написано в газете «Южноуральская панорама».

Жители области, желающие поступить на службу по контракту, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление. Там же будут озвучены подробности.

Ранее на главной площади Челябинска появился баннер, транслирующий призыв жителям города служить по контракту в ВС РФ. На мультимедийном экране появляется надпись «Служба по контракту в Вооруженных силах — это дело».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

Военный комиссариат Челябинской области объявил дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу по контракту. Подробности можно узнать в военкоматах по месту жительства, говорится в объявлении официальной газеты регионального правительства. «Военный комиссариат Челябинской области проводит дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу по контракту. Контрактникам предоставляется достойное денежное содержание, пакет социальных льгот и гарантий, необходимое обмундирование и экипировка», — написано в газете «Южноуральская панорама». Жители области, желающие поступить на службу по контракту, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства (регистрации) и подать заявление. Там же будут озвучены подробности. Ранее на главной площади Челябинска появился баннер, транслирующий призыв жителям города служить по контракту в ВС РФ. На мультимедийном экране появляется надпись «Служба по контракту в Вооруженных силах — это дело».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...