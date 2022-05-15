15 мая 2022
14 мая 2022

В Челябинске призывают жителей служить по контракту. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вениамин Помазкин, интервью. Екатеринбург, военный билет
Рекламу военной службы по контракту транслируют на главной площади Челябинска Фото:

На главной площади Челябинска появился баннер, транслирующий призыв жителям города служить по контракту в ВС РФ. На мультимедийном экране появляется надпись «Служба по контракту в Вооруженных силах — это дело», передает корреспондент URA.RU с места событий.

Мультимедийный экран установили на площади Революции. Ежедневно призыв видят тысячи челябинцев, а также гости города. Такой рекламный ход позволит поднять популярность контрактной службы в армии России.

«Данный баннер является элементом утвержденной программы популяризации военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ. Данный баннер является визуальным элементом этой программы», — сообщили URA.RU в пункте отбора на военную службу по контракту Челябинской области.

Ранее в одном из районов Челябинской области объявили набор в мобилизационный людской резерв, который формируется из военнослужащих, уволенных в запас. Для попадания в списки резервистов необходимо обратиться в военно-учетный стол.

Служба по контракту. Челябинск
Баннер установили на площади Революции в Челябинске
Фото:

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На главной площади Челябинска появился баннер, транслирующий призыв жителям города служить по контракту в ВС РФ. На мультимедийном экране появляется надпись «Служба по контракту в Вооруженных силах — это дело», передает корреспондент URA.RU с места событий. Мультимедийный экран установили на площади Революции. Ежедневно призыв видят тысячи челябинцев, а также гости города. Такой рекламный ход позволит поднять популярность контрактной службы в армии России. «Данный баннер является элементом утвержденной программы популяризации военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ. Данный баннер является визуальным элементом этой программы», — сообщили URA.RU в пункте отбора на военную службу по контракту Челябинской области. Ранее в одном из районов Челябинской области объявили набор в мобилизационный людской резерв, который формируется из военнослужащих, уволенных в запас. Для попадания в списки резервистов необходимо обратиться в военно-учетный стол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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