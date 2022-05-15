Рекламу военной службы по контракту транслируют на главной площади Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На главной площади Челябинска появился баннер, транслирующий призыв жителям города служить по контракту в ВС РФ. На мультимедийном экране появляется надпись «Служба по контракту в Вооруженных силах — это дело», передает корреспондент URA.RU с места событий.

Мультимедийный экран установили на площади Революции. Ежедневно призыв видят тысячи челябинцев, а также гости города. Такой рекламный ход позволит поднять популярность контрактной службы в армии России.

«Данный баннер является элементом утвержденной программы популяризации военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ. Данный баннер является визуальным элементом этой программы», — сообщили URA.RU в пункте отбора на военную службу по контракту Челябинской области.

Ранее в одном из районов Челябинской области объявили набор в мобилизационный людской резерв, который формируется из военнослужащих, уволенных в запас. Для попадания в списки резервистов необходимо обратиться в военно-учетный стол.

Баннер установили на площади Революции в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU