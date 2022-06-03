Экс-замглавы Миноборнауки Лукашевич отправили в тюрьму на 6,5 лет

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Мера пресечения по делу Марины Лукашевич и Михаила Попова. Москва, лукашевич марина
Суд решил отправить Лукашевич в колонию и взыскать с нее штраф Фото:

Экс-замглавы Минобрнауки России Марину Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

«Суд постановил признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Помимо этого Лукашевич обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Лукашевич задержали в начале июля 2021 года по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, она похищала бюджетные деньги, будучи гендиректором «Центра развития науки». В результате махинаций было похищено около 40 миллионов рублей. В этом ей помогал сотрудник Министерства образования и науки РФ Михаил Попов.

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Экс-замглавы Минобрнауки России Марину Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. «Суд постановил признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Помимо этого Лукашевич обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Лукашевич задержали в начале июля 2021 года по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, она похищала бюджетные деньги, будучи гендиректором «Центра развития науки». В результате махинаций было похищено около 40 миллионов рублей. В этом ей помогал сотрудник Министерства образования и науки РФ Михаил Попов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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