Экс-замглавы Миноборнауки Лукашевич отправили в тюрьму на 6,5 лет

03 июня 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Суд решил отправить Лукашевич в колонию и взыскать с нее штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-замглавы Минобрнауки России Марину Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. «Суд постановил признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Помимо этого Лукашевич обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Лукашевич задержали в начале июля 2021 года по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, она похищала бюджетные деньги, будучи гендиректором «Центра развития науки». В результате махинаций было похищено около 40 миллионов рублей. В этом ей помогал сотрудник Министерства образования и науки РФ Михаил Попов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-замглавы Минобрнауки России Марину Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. «Суд постановил признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Помимо этого Лукашевич обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Лукашевич задержали в начале июля 2021 года по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, она похищала бюджетные деньги, будучи гендиректором «Центра развития науки». В результате махинаций было похищено около 40 миллионов рублей. В этом ей помогал сотрудник Министерства образования и науки РФ Михаил Попов.