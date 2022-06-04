Юрист напомнила о неочевидной ежемесячной выплате в 70 тысяч

Герои России могут получить 74,6 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Герои России и Советского союза могут получить дополнительную ежемесячную выплату на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом заявила юрист Людмила Александрова.

«В частности, выплата положена Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. С 1 февраля размер выплаты составляет 74,6 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на Александрову.

Адвокат, председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева отметила, что на пособие могут претендовать все лица, которые перечислены в законе «о ветеранах». Сумма выплаты зависит от категории граждан. Их могут получить также те, кто подверглись радиации, инвалиды боевых действий и ветераны труда.

С 1 января и 1 апреля в России проиндексируют социальные выплаты, сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, эти даты могут перенести в условиях инфляции.