Юрист напомнила о неочевидной ежемесячной выплате в 70 тысяч

Герои России и Советского союза могут получить дополнительную ежемесячную выплату на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом заявила юрист Людмила Александрова.
«В частности, выплата положена Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. С 1 февраля размер выплаты составляет 74,6 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на Александрову.
Адвокат, председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева отметила, что на пособие могут претендовать все лица, которые перечислены в законе «о ветеранах». Сумма выплаты зависит от категории граждан. Их могут получить также те, кто подверглись радиации, инвалиды боевых действий и ветераны труда.
С 1 января и 1 апреля в России проиндексируют социальные выплаты, сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, эти даты могут перенести в условиях инфляции.
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Герои России и Советского союза могут получить дополнительную ежемесячную выплату на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом заявила юрист Людмила Александрова. «В частности, выплата положена Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. С 1 февраля размер выплаты составляет 74,6 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на Александрову. Адвокат, председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева отметила, что на пособие могут претендовать все лица, которые перечислены в законе «о ветеранах». Сумма выплаты зависит от категории граждан. Их могут получить также те, кто подверглись радиации, инвалиды боевых действий и ветераны труда. С 1 января и 1 апреля в России проиндексируют социальные выплаты, сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, эти даты могут перенести в условиях инфляции.