В Минстрое РФ заявили о сохранности данных пользователей сайта ведомства после серии сообщений в СМИ о взломе интернет-ресурса. В ночь с 5 на 6 июня официальный сайт стал недоступен.
«Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом. Угрозы им нет, они находятся в безопасности», — доложил представитель Минстроя, передает РИА «Новости».
По информации СМИ, ранее на главной странице Министерства строительства и ЖКХ РФ появилось сообщение о том, что сайт взломан. Хакеры требовали перевести 0,5 биткойна, угрожая обнародованием персональных данных пользователей сайта.
По момент публикации при переходе на страницу Минстроя появляется сообщение об ошибке «502». С чем именно связаны проблемы — в ведомстве пока не уточнили. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в Министерство ЖКХ.
Если перейти на страницу Минстроя, то появляется такое сообщение
Скриншот: официальный сайт Минстроя РФ
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В Минстрое РФ заявили о сохранности данных пользователей сайта ведомства после серии сообщений в СМИ о взломе интернет-ресурса. В ночь с 5 на 6 июня официальный сайт стал недоступен. «Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом. Угрозы им нет, они находятся в безопасности», — доложил представитель Минстроя, передает РИА «Новости». По информации СМИ, ранее на главной странице Министерства строительства и ЖКХ РФ появилось сообщение о том, что сайт взломан. Хакеры требовали перевести 0,5 биткойна, угрожая обнародованием персональных данных пользователей сайта. По момент публикации при переходе на страницу Минстроя появляется сообщение об ошибке «502». С чем именно связаны проблемы — в ведомстве пока не уточнили. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в Министерство ЖКХ.