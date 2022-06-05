Минстрой: данным пользователей после кибератак ничто не угрожает. Скриншот

06 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Предположительно, сайт Минстроя взломали хакеры команды DumpForums.com Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Минстрое РФ заявили о сохранности данных пользователей сайта ведомства после серии сообщений в СМИ о взломе интернет-ресурса. В ночь с 5 на 6 июня официальный сайт стал недоступен. «Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом. Угрозы им нет, они находятся в безопасности», — доложил представитель Минстроя, передает РИА «Новости». По информации СМИ, ранее на главной странице Министерства строительства и ЖКХ РФ появилось сообщение о том, что сайт взломан. Хакеры требовали перевести 0,5 биткойна, угрожая обнародованием персональных данных пользователей сайта. По момент публикации при переходе на страницу Минстроя появляется сообщение об ошибке «502». С чем именно связаны проблемы — в ведомстве пока не уточнили. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в Министерство ЖКХ. Если перейти на страницу Минстроя, то появляется такое сообщение Скриншот: официальный сайт Минстроя РФ Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Минстрое РФ заявили о сохранности данных пользователей сайта ведомства после серии сообщений в СМИ о взломе интернет-ресурса. В ночь с 5 на 6 июня официальный сайт стал недоступен. «Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом. Угрозы им нет, они находятся в безопасности», — доложил представитель Минстроя, передает РИА «Новости». По информации СМИ, ранее на главной странице Министерства строительства и ЖКХ РФ появилось сообщение о том, что сайт взломан. Хакеры требовали перевести 0,5 биткойна, угрожая обнародованием персональных данных пользователей сайта. По момент публикации при переходе на страницу Минстроя появляется сообщение об ошибке «502». С чем именно связаны проблемы — в ведомстве пока не уточнили. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в Министерство ЖКХ.