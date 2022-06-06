В ЯНАО откроют новые центры реабилитации наркоманов

Для людей с зависимостью появятся два центра помощи в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти планируют открыть два реабилитационных центра для наркоманов — один в Ноябрьске, другой в Надыме уже в этом году. Этот вопрос обсудили на заседании окружной антинаркотической комиссии, которую провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«В этом году планируется открыть реабилитационные центры еще в двух городах округа — Ноябрьске и Надыме», — говорится в сообщении пресс-службы властей региона на официальном сайте правительства. Сейчас в регионе функционирует всего одно подобное учреждение.

Кроме того, на заседании комиссии губернатор предложил провести обучение с федеральными экспертами лучшим практикам по профилактике наркомании. «Считаю, что нам нужно с привлечением ведущих экспертов, психологов эту работу провести», — передает пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что силовики поймали в ЯНАО наркосбытчика, который склонял к употреблению несовершеннолетних. Мужчина получил 15 лет за решеткой.