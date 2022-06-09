Челябинский сенатор испугалась рабства из-за IT-технологий

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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, павлова маргарита
Культ искусственного интеллекта может привести к рабству, считает Павлова Фото:

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила против применения цифровых технологий в образовании. По ее мнению, в будущем это может привести к рабству.

«Опасная тенденция — культ искусственного интеллекта. Надо понимать, что в условиях гибридной войны, это удобная платформа для управления человеком. В будущем это приведет к условиям отсутствия выбора, а это уже рабство!», — написала Павлова в своем telegram-канале.

По ее мнению, те, кто продвигают цифровизацию в образовании, относятся к шестой колонне. Они работают во власти, но не во благо граждан и страны, а в помощь геополитическим противникам.

«Считаю, что до тех пор, пока не будет сформирован наш цифровой суверенитет, все процессы по цифровизации в образовании должны быть временно заморожены», — написала Павлова.

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Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила против применения цифровых технологий в образовании. По ее мнению, в будущем это может привести к рабству. «Опасная тенденция — культ искусственного интеллекта. Надо понимать, что в условиях гибридной войны, это удобная платформа для управления человеком. В будущем это приведет к условиям отсутствия выбора, а это уже рабство!», — написала Павлова в своем telegram-канале. По ее мнению, те, кто продвигают цифровизацию в образовании, относятся к шестой колонне. Они работают во власти, но не во благо граждан и страны, а в помощь геополитическим противникам. «Считаю, что до тех пор, пока не будет сформирован наш цифровой суверенитет, все процессы по цифровизации в образовании должны быть временно заморожены», — написала Павлова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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