Общая масса гуманитарного груза составила почти 79 килограммов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинска в Донбасс 10 июня отправили восемь машин со строительными материалами для реконструкции разрушенных городов. В формировании груза приняли участие депутаты заксобрания региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

«Помощь нам оказали многие производители стройматериалов, оперативно поставили продукцию. Так что можно сказать, что помощь Донбассу оказывает вся Челябинская область, все южноуральцы», — передает слова председателя законодательного собрания Александра Лазарев пресс-служба ЗСО.

В ЗСО рассказали, что одна фура загружена профнастилом, вторая — доской, гвоздями, шурупами, еще одна — пескобетоном и штукатуркой, четвертая фура полностью загружена питьевой водой. Общий вес груза — почти 79 тонн.

Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой народной республики: Волновахой и Ясиноватой. В городах отстраиваются жилые дома, школы, объекты ЖКХ.

Ранее из Челябинска отправили три фуры гуманитарных товаров для жителей Донбасса. Общий вес гуманитарного груза составил 50 тонн.

Челябинская область оказывает гуманитарную поддержку жителям Донбасса с начала спецоперации. Операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия в Донбассе, которые восемь лет назад развязали украинские националисты.

Из Челябинска в Донбасс отправилось 8 фур со строительными материалами Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Четыре фуры со стройматериалами собрали депутаты ЗСО, еще четыре — правительство региона Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области