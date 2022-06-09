09 июня 2022

Коллекторы раскрыли, сколько квартир отберут у ипотечников Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, тюмень, многоквартирный дом, панелька, виды тюмени, квартал
Под риском изъятия находятся 970 жилых помещений Фото:

В Тюменской области под риском изъятия из-за просроченных выплат по ипотеке находятся 970 квартир. Об этом URA.RU рассказали в коллекторском агентстве «Долговой Консультант». В антирейтинге регион занял третье место по стране.

«Наши аналитики изучили статистику Банка России, Минстроя и Росстата. По итогу, Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по абсолютному количеству эквивалента ипотечных квартир под угрозой изъятия. Таковых в субъекте 970», — сообщили URA.RU в агентстве.

Тюменская область заняла третью строчку антирейтинга среди российских регионов. Второе место у Московской области, где под изъятие могут попасть 1 966 квартир. Лидером стала Москва (2 413).

Ранее URA.RU писало о причинах, по которым тюменским ипотечникам отказывают в кредитных каникулах. Это случается, если заемщик не может подтвердить снижение своего дохода, или же сумма кредита превышает установленный лимит.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюменской области под риском изъятия из-за просроченных выплат по ипотеке находятся 970 квартир. Об этом URA.RU рассказали в коллекторском агентстве «Долговой Консультант». В антирейтинге регион занял третье место по стране. «Наши аналитики изучили статистику Банка России, Минстроя и Росстата. По итогу, Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по абсолютному количеству эквивалента ипотечных квартир под угрозой изъятия. Таковых в субъекте 970», — сообщили URA.RU в агентстве. Тюменская область заняла третью строчку антирейтинга среди российских регионов. Второе место у Московской области, где под изъятие могут попасть 1 966 квартир. Лидером стала Москва (2 413). Ранее URA.RU писало о причинах, по которым тюменским ипотечникам отказывают в кредитных каникулах. Это случается, если заемщик не может подтвердить снижение своего дохода, или же сумма кредита превышает установленный лимит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...