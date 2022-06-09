Коллекторы раскрыли, сколько квартир отберут у ипотечников Тюмени

10 июня 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Под риском изъятия находятся 970 жилых помещений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области под риском изъятия из-за просроченных выплат по ипотеке находятся 970 квартир. Об этом URA.RU рассказали в коллекторском агентстве «Долговой Консультант». В антирейтинге регион занял третье место по стране. «Наши аналитики изучили статистику Банка России, Минстроя и Росстата. По итогу, Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по абсолютному количеству эквивалента ипотечных квартир под угрозой изъятия. Таковых в субъекте 970», — сообщили URA.RU в агентстве. Тюменская область заняла третью строчку антирейтинга среди российских регионов. Второе место у Московской области, где под изъятие могут попасть 1 966 квартир. Лидером стала Москва (2 413). Ранее URA.RU писало о причинах, по которым тюменским ипотечникам отказывают в кредитных каникулах. Это случается, если заемщик не может подтвердить снижение своего дохода, или же сумма кредита превышает установленный лимит. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области под риском изъятия из-за просроченных выплат по ипотеке находятся 970 квартир. Об этом URA.RU рассказали в коллекторском агентстве «Долговой Консультант». В антирейтинге регион занял третье место по стране. «Наши аналитики изучили статистику Банка России, Минстроя и Росстата. По итогу, Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по абсолютному количеству эквивалента ипотечных квартир под угрозой изъятия. Таковых в субъекте 970», — сообщили URA.RU в агентстве. Тюменская область заняла третью строчку антирейтинга среди российских регионов. Второе место у Московской области, где под изъятие могут попасть 1 966 квартир. Лидером стала Москва (2 413). Ранее URA.RU писало о причинах, по которым тюменским ипотечникам отказывают в кредитных каникулах. Это случается, если заемщик не может подтвердить снижение своего дохода, или же сумма кредита превышает установленный лимит.