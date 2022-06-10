Цискаридзе высмеял менталитет американцев. Видео

10 июня 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Американскую публику очень легко запугать, считает Николай Цискаридзе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Граждане России и Америки различаются способом мышления, причем последние проигрывают россиянам. Такое мнение высказал артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе. «Американскую публику очень легко запугать. Там по радио объявили, что летит бомба, они все уже легли на пол. А русские выйдут посмотреть», — отметил он в беседе с журналистами «Пятого канала». Цискаридзе провел аналогию с критикой на любой российский спектакль. «А у нас напишешь — плохой спектакль, придут посмотреть, насколько плохо», — добавил он. Артист балета также прокомментировал свое новое назначение на отечественном телевидении. Он пояснил, что ведущим шоу «Сегодня вечером» он стал из-за своих заслуг, а тем артистам, кто занимался рекламой, а не профессиональным ростом — в нынешних реалиях тяжело куда-то пробиться. «Тем, кто не имеет профессии, выплыл только на рекламе, им очень сложно, а те, кто пришел на Олимп благодаря своим способностям, все понимают. Я миллион раз приводил пример, что в телевизор я попал, будучи народным артистом РФ и в этой профессии показал очень высокий результат», — сообщил Цискаридзе. Ранее стало известно, что он будет ведущим шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо уволенного юмориста Максима Галкина, который со своей женой певицей Аллой Пугачевой уехал в Израиль. В самом шоу участвуют звезды российской эстрады, артисты и представители культуры. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Граждане России и Америки различаются способом мышления, причем последние проигрывают россиянам. Такое мнение высказал артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе. «Американскую публику очень легко запугать. Там по радио объявили, что летит бомба, они все уже легли на пол. А русские выйдут посмотреть», — отметил он в беседе с журналистами «Пятого канала». Цискаридзе провел аналогию с критикой на любой российский спектакль. «А у нас напишешь — плохой спектакль, придут посмотреть, насколько плохо», — добавил он. Артист балета также прокомментировал свое новое назначение на отечественном телевидении. Он пояснил, что ведущим шоу «Сегодня вечером» он стал из-за своих заслуг, а тем артистам, кто занимался рекламой, а не профессиональным ростом — в нынешних реалиях тяжело куда-то пробиться. «Тем, кто не имеет профессии, выплыл только на рекламе, им очень сложно, а те, кто пришел на Олимп благодаря своим способностям, все понимают. Я миллион раз приводил пример, что в телевизор я попал, будучи народным артистом РФ и в этой профессии показал очень высокий результат», — сообщил Цискаридзе. Ранее стало известно, что он будет ведущим шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо уволенного юмориста Максима Галкина, который со своей женой певицей Аллой Пугачевой уехал в Израиль. В самом шоу участвуют звезды российской эстрады, артисты и представители культуры.