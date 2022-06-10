Губернатор пояснил причину срабатывания ПВО над Севастополем

Михаил Развожаев прокомментировал работу ПВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система противовоздушной обороны, сработавшая над Севастополем — элемент учений в регионе. Такое заявление сделал губернатор Михаил Развожаев.

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надежной защитой», — отметил он у себя в telegram-канале.

Он пояснил, что цели были выпущены с одного из кораблей Черноморского флота РФ. И системы ПВО отработали удачно.

Ранее ряд СМИ сообщал, что над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Кроме этого, днем над городом активно летали самолеты.