Губернатор пояснил причину срабатывания ПВО над Севастополем

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
Михаил Развожаев прокомментировал работу ПВО Фото:

Система противовоздушной обороны, сработавшая над Севастополем — элемент учений в регионе. Такое заявление сделал губернатор Михаил Развожаев.

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надежной защитой», — отметил он у себя в telegram-канале.

Он пояснил, что цели были выпущены с одного из кораблей Черноморского флота РФ. И системы ПВО отработали удачно.

Ранее ряд СМИ сообщал, что над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Кроме этого, днем над городом активно летали самолеты.

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Система противовоздушной обороны, сработавшая над Севастополем — элемент учений в регионе. Такое заявление сделал губернатор Михаил Развожаев. «Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны. Родной город под надежной защитой», — отметил он у себя в telegram-канале. Он пояснил, что цели были выпущены с одного из кораблей Черноморского флота РФ. И системы ПВО отработали удачно. Ранее ряд СМИ сообщал, что над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Кроме этого, днем над городом активно летали самолеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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