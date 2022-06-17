СМИ: США и Европа хитрят, чтобы получать российскую нефть

17 июня 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

США продолжают импортировать российскую нефть, утверждает National Post Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и Европа используют нефтеперерабатывающие заводы в Индии, чтобы получать российскую нефть, несмотря на введенные ими же санкции. Об этом сообщает американское агентство National Post со ссылкой на данные «Центра исследований энергетики и чистого воздуха». «По словам отраслевых обозревателей, танкеры с российской нефтью прибывают в порты США благодаря лазейке. Значительная доля российской сырой нефти реэкспортируется через нефтеперерабатывающие заводы в Индии в США и Европу. Авторы пишут, что большинство судов, перевозящих российскую нефть, имеют европейское происхождение», — пишет National Post. США и Евросоюз ввели санкции против российских энергоресурсов в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по информации американских СМИ, США продолжают закупать нефть из РФ. Так, по информации Bloomberg, на встреча «большой семерки» официальные лица разработали план по созданию «специального картеля покупателей», которые позволит им импортировать российскую нефть обходя собственные санкции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США и Европа используют нефтеперерабатывающие заводы в Индии, чтобы получать российскую нефть, несмотря на введенные ими же санкции. Об этом сообщает американское агентство National Post со ссылкой на данные «Центра исследований энергетики и чистого воздуха». «По словам отраслевых обозревателей, танкеры с российской нефтью прибывают в порты США благодаря лазейке. Значительная доля российской сырой нефти реэкспортируется через нефтеперерабатывающие заводы в Индии в США и Европу. Авторы пишут, что большинство судов, перевозящих российскую нефть, имеют европейское происхождение», — пишет National Post. США и Евросоюз ввели санкции против российских энергоресурсов в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по информации американских СМИ, США продолжают закупать нефть из РФ. Так, по информации Bloomberg, на встреча «большой семерки» официальные лица разработали план по созданию «специального картеля покупателей», которые позволит им импортировать российскую нефть обходя собственные санкции.