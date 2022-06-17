Из челябинского нацпарка эвакуировали пенсионера с травмой ноги

Пенсионер получил травму из-за неверного выбора экипировки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинские спасатели эвакуировали 70-летнего туриста из национального парка Таганай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, мужчина поскользнулся на камнях после дождя и получил серьезную травму ноги.

«Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали от Горбатого моста на маршруте национального парка Таганай туриста из Челябинска. После ливня 70-летний мужчина поскользнулся на камнях и получил серьезную травму правого голеностопного сустава», — рассказали в поисково-спасательной службе.

Причиной травмы стал неправильный выбора обуви. Турист понадеялся на хорошую погоду, поэтому надел кроссовки вместо треккинговых ботинок. Спасатели призвали туристов при выборе экипировки учитывать погоду и особенности маршрута, чтобы поход не завершился в травмпункте.

Мужчину эвакуировали спасатели от Горбатого моста на маршруте в нацпарке Таганай пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области