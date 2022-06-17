17 июня 2022

Из челябинского нацпарка эвакуировали пенсионера с травмой ноги

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, поход, туристы, туризм, треккинг
Пенсионер получил травму из-за неверного выбора экипировки Фото:

Челябинские спасатели эвакуировали 70-летнего туриста из национального парка Таганай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, мужчина поскользнулся на камнях после дождя и получил серьезную травму ноги.

«Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали от Горбатого моста на маршруте национального парка Таганай туриста из Челябинска. После ливня 70-летний мужчина поскользнулся на камнях и получил серьезную травму правого голеностопного сустава», — рассказали в поисково-спасательной службе.

Причиной травмы стал неправильный выбора обуви. Турист понадеялся на хорошую погоду, поэтому надел кроссовки вместо треккинговых ботинок. Спасатели призвали туристов при выборе экипировки учитывать погоду и особенности маршрута, чтобы поход не завершился в травмпункте.

Мужчину эвакуировали спасатели от Горбатого моста на маршруте в нацпарке Таганай

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Челябинские спасатели эвакуировали 70-летнего туриста из национального парка Таганай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, мужчина поскользнулся на камнях после дождя и получил серьезную травму ноги. «Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали от Горбатого моста на маршруте национального парка Таганай туриста из Челябинска. После ливня 70-летний мужчина поскользнулся на камнях и получил серьезную травму правого голеностопного сустава», — рассказали в поисково-спасательной службе. Причиной травмы стал неправильный выбора обуви. Турист понадеялся на хорошую погоду, поэтому надел кроссовки вместо треккинговых ботинок. Спасатели призвали туристов при выборе экипировки учитывать погоду и особенности маршрута, чтобы поход не завершился в травмпункте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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