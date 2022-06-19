19 июня 2022
18 июня 2022

Тюменцы столкнулись с нашествием гусениц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Тальков камень. Сысерть, природа урала, гусеница
По словам жителей Ишимского района, гусеницы уничтожают рассаду и урожай Фото:

Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц, которые уничтожают всю рассаду на огородах местных жителей. Об этом ишимцы рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано».

«Вот такое нашествие гусениц в деревне, за 4 часа съели урожай в огороде и картошку. Ползают очень быстро, и так же быстро все съедают. Что делать и куда обратиться, подскажите!», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что речь идет о гусеницах шелкопряда. «Ездили на Орловскую гору. Там бабочек шелкопряда — сплошной ковер, на дорогах! Опять все сожрут! Леса тоже будут голыми! Успевайте сейчас грибочки собирать», — заявила Елена Иванова. «В Омске, Новосибирске нашествие. И к нам пришел», — отметила Дарья Олькова. «Отраву возьмите и распрыскайте», — посоветовал Сергей Поляков.

Ранее URA.RU писало о том, что 12 июня 370 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Всплеск укусов назван рекордным.

Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц, которые уничтожают всю рассаду на огородах местных жителей. Об этом ишимцы рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано». «Вот такое нашествие гусениц в деревне, за 4 часа съели урожай в огороде и картошку. Ползают очень быстро, и так же быстро все съедают. Что делать и куда обратиться, подскажите!», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи предположили, что речь идет о гусеницах шелкопряда. «Ездили на Орловскую гору. Там бабочек шелкопряда — сплошной ковер, на дорогах! Опять все сожрут! Леса тоже будут голыми! Успевайте сейчас грибочки собирать», — заявила Елена Иванова. «В Омске, Новосибирске нашествие. И к нам пришел», — отметила Дарья Олькова. «Отраву возьмите и распрыскайте», — посоветовал Сергей Поляков. Ранее URA.RU писало о том, что 12 июня 370 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Всплеск укусов назван рекордным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...