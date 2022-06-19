По словам жителей Ишимского района, гусеницы уничтожают рассаду и урожай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц, которые уничтожают всю рассаду на огородах местных жителей. Об этом ишимцы рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано».

«Вот такое нашествие гусениц в деревне, за 4 часа съели урожай в огороде и картошку. Ползают очень быстро, и так же быстро все съедают. Что делать и куда обратиться, подскажите!», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что речь идет о гусеницах шелкопряда. «Ездили на Орловскую гору. Там бабочек шелкопряда — сплошной ковер, на дорогах! Опять все сожрут! Леса тоже будут голыми! Успевайте сейчас грибочки собирать», — заявила Елена Иванова. «В Омске, Новосибирске нашествие. И к нам пришел», — отметила Дарья Олькова. «Отраву возьмите и распрыскайте», — посоветовал Сергей Поляков.

Ранее URA.RU писало о том, что 12 июня 370 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Всплеск укусов назван рекордным.

Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц Паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте»