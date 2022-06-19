Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц, которые уничтожают всю рассаду на огородах местных жителей. Об этом ишимцы рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано».
«Вот такое нашествие гусениц в деревне, за 4 часа съели урожай в огороде и картошку. Ползают очень быстро, и так же быстро все съедают. Что делать и куда обратиться, подскажите!», — написал анонимный автор публикации.
В комментариях к записи пользователи предположили, что речь идет о гусеницах шелкопряда. «Ездили на Орловскую гору. Там бабочек шелкопряда — сплошной ковер, на дорогах! Опять все сожрут! Леса тоже будут голыми! Успевайте сейчас грибочки собирать», — заявила Елена Иванова. «В Омске, Новосибирске нашествие. И к нам пришел», — отметила Дарья Олькова. «Отраву возьмите и распрыскайте», — посоветовал Сергей Поляков.
Ранее URA.RU писало о том, что 12 июня 370 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Всплеск укусов назван рекордным.
Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц
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Жители Ишимского района пожаловались на нашествие гусениц, которые уничтожают всю рассаду на огородах местных жителей. Об этом ишимцы рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано». «Вот такое нашествие гусениц в деревне, за 4 часа съели урожай в огороде и картошку. Ползают очень быстро, и так же быстро все съедают. Что делать и куда обратиться, подскажите!», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи предположили, что речь идет о гусеницах шелкопряда. «Ездили на Орловскую гору. Там бабочек шелкопряда — сплошной ковер, на дорогах! Опять все сожрут! Леса тоже будут голыми! Успевайте сейчас грибочки собирать», — заявила Елена Иванова. «В Омске, Новосибирске нашествие. И к нам пришел», — отметила Дарья Олькова. «Отраву возьмите и распрыскайте», — посоветовал Сергей Поляков. Ранее URA.RU писало о том, что 12 июня 370 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Всплеск укусов назван рекордным.