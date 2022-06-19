В ЯНАО проверят случай девочки, которая могла лишиться фаланги

20 июня 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В прокуратуре Ноябрьска уже проводят проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура города Ноябрьска начала проверку случая, когда девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры округа незамедлительно организовала проверку. По результатам которой, при наличии основании, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что шестилетняя девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. Ребенок получил травму в парке на детской площадке. Ее доставили в Ноябрьскую ЦГБ, где врачи оказали всю необходимую помощь и пришили фалангу обратно. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Прокуратура города Ноябрьска начала проверку случая, когда девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры округа незамедлительно организовала проверку. По результатам которой, при наличии основании, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что шестилетняя девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. Ребенок получил травму в парке на детской площадке. Ее доставили в Ноябрьскую ЦГБ, где врачи оказали всю необходимую помощь и пришили фалангу обратно.