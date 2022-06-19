19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

В ЯНАО проверят случай девочки, которая могла лишиться фаланги

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
В прокуратуре Ноябрьска уже проводят проверку Фото:

Прокуратура города Ноябрьска начала проверку случая, когда девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры округа незамедлительно организовала проверку. По результатам которой, при наличии основании, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что шестилетняя девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. Ребенок получил травму в парке на детской площадке. Ее доставили в Ноябрьскую ЦГБ, где врачи оказали всю необходимую помощь и пришили фалангу обратно.

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Прокуратура города Ноябрьска начала проверку случая, когда девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. При наличии оснований будут приняты все необходимые меры, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры округа незамедлительно организовала проверку. По результатам которой, при наличии основании, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что шестилетняя девочка из ЯНАО чуть не лишилась фаланги пальца. Ребенок получил травму в парке на детской площадке. Ее доставили в Ноябрьскую ЦГБ, где врачи оказали всю необходимую помощь и пришили фалангу обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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