Глава пермского управления СК примет беженцев из Украины

Денис Головкин лично проконсультирует беженцев из Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин лично встретится с беженцами из Донбасса и Украины. Вместе с ним в приеме будут участвовать представители МВД, минздрава и минсоцразвития.

«29 июня 2022 года в 15:00 руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю полковник юстиции Денис Валерьевич Головкин проведет личный прием беженцев, прибывших на территорию РФ из Донбасса и Украины. Прием будет проводиться по адресу: г. Пермь ул. Героев Хасана, 53В», — говорится в анонсе на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Записаться на встречу можно по телефонам следственного управления в г. Перми: 8 (342) 249-54-05, 249-88-38. Ранее URA.RU рассказывало, что по данным на 1 июня, в Пермский край из Украины самостоятельно прибыли более 450 человек. Среди них — более сотни детей. Все они размещаются у родственников или близких знакомых. 24 февраля на территории Украины Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса от киевской агрессии. Президент РФ Владимир Путин называл этот шаг вынужденным. По его словам, одним из главных приоритетов военных является недопущение жертв среди мирного населения.