ХМАО накроют дожди и грозы с 30-градусной жарой

20 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидаются грозы, но в регионе сохранится теплая погода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО 21 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. При этом на территории региона сохранится высокая температура — днем максимум до +30 °C. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «Во вторник, 21 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 6 — 11 м/с, днем местами порывы 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью +12 — +17 °С, днем +20 — +25 °С, по восточной половине местами до +30 °С», — сказано на сайте Гидрометцентра ХМАО. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Нижневартовске 21 июня будет преимущественно сухо, дождь пойдет только ближе к вечеру, а днем температура воздуха поднимется до +28°С. В Сургуте дождь ожидается уже днем при максимальной температуре +26°С. Тем временем в Ханты-Мансийске дождь будет идти всю ночь, а температура поднимется до +26°С. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО 21 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. При этом на территории региона сохранится высокая температура — днем максимум до +30 °C. Об этом сообщили в Гидрометцентре Югры. «Во вторник, 21 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 6 — 11 м/с, днем местами порывы 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью +12 — +17 °С, днем +20 — +25 °С, по восточной половине местами до +30 °С», — сказано на сайте Гидрометцентра ХМАО. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Нижневартовске 21 июня будет преимущественно сухо, дождь пойдет только ближе к вечеру, а днем температура воздуха поднимется до +28°С. В Сургуте дождь ожидается уже днем при максимальной температуре +26°С. Тем временем в Ханты-Мансийске дождь будет идти всю ночь, а температура поднимется до +26°С.