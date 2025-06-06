Суд огласил приговор жителю ХМАО, напавшему на силовика

Житель ХМАО получил 3 года колонии за нападение на полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанина взяли под стражу в зале суда
Югорчанина взяли под стражу в зале суда Фото:

Городской суд Лангепаса (ХМАО) приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима за нападение и оскорбление полицейского. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«В декабре прошлого года мужчина, приехав в клуб „Лангес“, повздорил со знакомым. Одного из приехавших сотрудников полиции он публично оскорбил, а на требование о прекращении противоправного поведения, он нанес сотруднику полиции несколько ударов в грудь», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый сначала утверждал, что не применял насилие, а только оттолкнул полицейского. Также он заявлял, якобы силовик сам спровоцировал конфликт и ударил в его голову, а затем душил несколько минут. Позже фигурант все же признал вину. «Он подтвердил, как словесно нецензурно оскорблял сотрудника полиции, а затем дважды применил к нему насилие. Сообщил суду: ему показалось, что его душили», — добавили в telegram-канале.

Югорчанина взяли под стражу в зале суда. Осужденный и его защитник решили обжаловать приговор и подали апелляционную жалобу.

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Городской суд Лангепаса (ХМАО) приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима за нападение и оскорбление полицейского. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «В декабре прошлого года мужчина, приехав в клуб „Лангес“, повздорил со знакомым. Одного из приехавших сотрудников полиции он публично оскорбил, а на требование о прекращении противоправного поведения, он нанес сотруднику полиции несколько ударов в грудь», — говорится в сообщении. В ходе судебного разбирательства обвиняемый сначала утверждал, что не применял насилие, а только оттолкнул полицейского. Также он заявлял, якобы силовик сам спровоцировал конфликт и ударил в его голову, а затем душил несколько минут. Позже фигурант все же признал вину. «Он подтвердил, как словесно нецензурно оскорблял сотрудника полиции, а затем дважды применил к нему насилие. Сообщил суду: ему показалось, что его душили», — добавили в telegram-канале. Югорчанина взяли под стражу в зале суда. Осужденный и его защитник решили обжаловать приговор и подали апелляционную жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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