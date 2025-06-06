Суд огласил приговор жителю ХМАО, напавшему на силовика

Городской суд Лангепаса (ХМАО) приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима за нападение и оскорбление полицейского. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«В декабре прошлого года мужчина, приехав в клуб „Лангес“, повздорил со знакомым. Одного из приехавших сотрудников полиции он публично оскорбил, а на требование о прекращении противоправного поведения, он нанес сотруднику полиции несколько ударов в грудь», — говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый сначала утверждал, что не применял насилие, а только оттолкнул полицейского. Также он заявлял, якобы силовик сам спровоцировал конфликт и ударил в его голову, а затем душил несколько минут. Позже фигурант все же признал вину. «Он подтвердил, как словесно нецензурно оскорблял сотрудника полиции, а затем дважды применил к нему насилие. Сообщил суду: ему показалось, что его душили», — добавили в telegram-канале.
Югорчанина взяли под стражу в зале суда. Осужденный и его защитник решили обжаловать приговор и подали апелляционную жалобу.
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