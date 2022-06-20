Депутат Думы ХМАО предложил продать ГРЭС-2 со скидкой

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин считает, что потенциальная продажа ГРЭС-2 может быть возможна со скидкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин предложил на фоне новостей об уходе с российского рынка энергетического концерна «Юнипро», который владеет сургутской ГРЭС-2, продать электростанцию с дисконтом. Об этом он заявил у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Народный избранник утверждает, что к работе ГРЭС-2 есть вопросы с точки зрения выбросов вредных веществ в атмосферу. Поэтому парламентарий считает, что при продаже электростанции потенциальные покупатели могут требовать дисконт с нынешних владельцев. «Считаю целесообразным потенциальному покупателю требовать дисконт по стоимости, в связи с необходимостью приведения в порядок экологической ситуации в районе города Сургута до допустимых показателей и завершения инвестиций снижения выброса углерода и модернизацию энергоблоков и фильтров. Эта ситуация, безусловно, должна быть предметом обсуждения в ходе переговоров в связи с ее высокой актуальностью для жителей города Сургута», — прокомментировал Айсин.

В пресс-службе сургутской ГРЭС-2 заявили URA.RU, что не комментируют слухи о происходящем на рынке электроэнергетике. «А что касается воздействия на экологию, то в ПАО „Юнипро“ реализуется программа по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Для выполнения экологической программы на Сургутской ГРЭС-2 внедряются оригинальные технические решения, уменьшающие количество выбросов оксида азота. Речь, в частности, идет о реконструкции горелочных устройств на котлоагрегатах энергоблоков ПСУ-810 МВт», — прокомментировали в пресс-службе сургутской ГРЭС-2.

Крупные зарубежные компании приостанавливают свою деятельность в России в рамках санкционной политики после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.

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