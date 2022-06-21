В Свердловской области пропала мать двоих детей. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
18 июня без вести пропала 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбура Фото:

В селе Малобрусянское (Свердловской области) 18 июня без вести пропала мать двоих детей, 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбурга. Информация появилась в паблике «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв».

«Женщина приехала в гости к матери, взяв с собой двоих детей. Вечером она вышла в магазин и пропала. В социальных сетях женщина не появлялась со дня исчезновения», — пишет Е1.

Рост женщины составляет 160 — 170 см. Она худощавого телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы ниже плеч. В день исчезновения она была одета в голубые джинсовые шорты, белую кофту и ботинки на платформе в черный горох.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала бывший редактор портала Е1 Наталия Попова. В последний раз она выходила на связь 15 ноября. Отмечается, что женщина в октябре уволилась с должности редактора новостного портала Е1.RU. После этого журналистка уезжала на отдых, однако 6 ноября вернулась в Екатеринбург. Коллеги сообщают, что женщина не отвечает на звонки, а дома никто не открывает дверь.

18 июня без вести пропала 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбурга
Фото:

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В селе Малобрусянское (Свердловской области) 18 июня без вести пропала мать двоих детей, 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбурга. Информация появилась в паблике «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв». «Женщина приехала в гости к матери, взяв с собой двоих детей. Вечером она вышла в магазин и пропала. В социальных сетях женщина не появлялась со дня исчезновения», — пишет Е1. Рост женщины составляет 160 — 170 см. Она худощавого телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы ниже плеч. В день исчезновения она была одета в голубые джинсовые шорты, белую кофту и ботинки на платформе в черный горох. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала бывший редактор портала Е1 Наталия Попова. В последний раз она выходила на связь 15 ноября. Отмечается, что женщина в октябре уволилась с должности редактора новостного портала Е1.RU. После этого журналистка уезжала на отдых, однако 6 ноября вернулась в Екатеринбург. Коллеги сообщают, что женщина не отвечает на звонки, а дома никто не открывает дверь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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