В селе Малобрусянское (Свердловской области) 18 июня без вести пропала мать двоих детей, 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбурга. Информация появилась в паблике «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв».
«Женщина приехала в гости к матери, взяв с собой двоих детей. Вечером она вышла в магазин и пропала. В социальных сетях женщина не появлялась со дня исчезновения», — пишет Е1.
Рост женщины составляет 160 — 170 см. Она худощавого телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы ниже плеч. В день исчезновения она была одета в голубые джинсовые шорты, белую кофту и ботинки на платформе в черный горох.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала бывший редактор портала Е1 Наталия Попова. В последний раз она выходила на связь 15 ноября. Отмечается, что женщина в октябре уволилась с должности редактора новостного портала Е1.RU. После этого журналистка уезжала на отдых, однако 6 ноября вернулась в Екатеринбург. Коллеги сообщают, что женщина не отвечает на звонки, а дома никто не открывает дверь.
18 июня без вести пропала 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбурга
Фото: Прорыв
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
В селе Малобрусянское (Свердловской области) 18 июня без вести пропала мать двоих детей, 35-летняя Кристина Соловьева из Екатеринбурга. Информация появилась в паблике «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв». «Женщина приехала в гости к матери, взяв с собой двоих детей. Вечером она вышла в магазин и пропала. В социальных сетях женщина не появлялась со дня исчезновения», — пишет Е1. Рост женщины составляет 160 — 170 см. Она худощавого телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы ниже плеч. В день исчезновения она была одета в голубые джинсовые шорты, белую кофту и ботинки на платформе в черный горох. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пропала бывший редактор портала Е1 Наталия Попова. В последний раз она выходила на связь 15 ноября. Отмечается, что женщина в октябре уволилась с должности редактора новостного портала Е1.RU. После этого журналистка уезжала на отдых, однако 6 ноября вернулась в Екатеринбург. Коллеги сообщают, что женщина не отвечает на звонки, а дома никто не открывает дверь.