21 июня 2022

Тюменский слесарь случайно сжег поле и заплатит за это миллион

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Клипарт. Ханты-Мансийск, искры, болгарка, ремонт
Из-за жителя Исетского района сгорело поле площадью 1 га Фото:
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Лесные пожары в России

Госохотдепартамент Тюменской области хочет отсудить у 45-летнего жителя Исетского района 1,1 млн рублей за возгорание травы, которое он допустил при резке металла. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Как следует из искового заявления, 23 апреля 2022 года местный житель на территории Исетского района в период действия особого противопожарного режима при производстве огневых работ, связанных с резкой металла, не обеспечил очистку места проведения огневых работ от горючих веществ и материалов. В результате произошло возгорание сухой травянистой растительности. Площадь пожара составила 1 га», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Там добавили, что мужчина был оштрафован на 4 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Вред, причиненный объектам животного мира в результате горения травы на площади 1 га, составил 1 млн 110 тыс. рублей. Эти деньги Госохотдепартамент Тюменской области планирует взыскать с тюменца.

Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разжигать костры и готовить пищу на открытом огне.

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Госохотдепартамент Тюменской области хочет отсудить у 45-летнего жителя Исетского района 1,1 млн рублей за возгорание травы, которое он допустил при резке металла. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Как следует из искового заявления, 23 апреля 2022 года местный житель на территории Исетского района в период действия особого противопожарного режима при производстве огневых работ, связанных с резкой металла, не обеспечил очистку места проведения огневых работ от горючих веществ и материалов. В результате произошло возгорание сухой травянистой растительности. Площадь пожара составила 1 га», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы. Там добавили, что мужчина был оштрафован на 4 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Вред, причиненный объектам животного мира в результате горения травы на площади 1 га, составил 1 млн 110 тыс. рублей. Эти деньги Госохотдепартамент Тюменской области планирует взыскать с тюменца. Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разжигать костры и готовить пищу на открытом огне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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